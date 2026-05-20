Gremio del caucho cerró un acuerdo salarial trimestral con subas de hasta 5,5%

SOCAYA pactó subas acumulativas para abril, mayo y junio en medio de un contexto complejo para la actividad y tras negociaciones marcadas por conflictos recientes.

SOCAYA alcanzó un acuerdo salarial trimestral para trabajadores de gomerías y centros de reconstrucción de neumáticos.

El Sindicato Obrero del Caucho (SOCAYA) alcanzó un acuerdo salarial trimestral para trabajadores de gomerías y centros de reconstrucción de neumáticos, con incrementos escalonados entre abril y junio. El entendimiento llega luego de un escenario de tensión con el sector empresario en el marco de las paritarias.

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El acuerdo contempla aumentos del 5,5% en abril, 3% en mayo y 3% en junio , todos de carácter acumulativo y remunerativo , lo que implica su impacto tanto en el presentismo como en los adicionales del convenio.

Desde el gremio señalaron que se trató de una negociación compleja, atravesada por la situación que enfrenta la actividad. “Se realizó un gran esfuerzo para cerrar este tramo paritario, con mucha discusión y buscando mantener la paz social en un contexto donde la realidad que vive la actividad no es buena” , indicaron.

El acuerdo contempla aumentos del 5,5% en abril, 3% en mayo y 3% en junio.

En esa línea, destacaron el rol de los trabajadores dentro del sector: “Los trabajadores somos parte indispensable de esa realidad y los que ponemos el cuerpo todos los días en los establecimientos” , remarcaron, al tiempo que adelantaron que seguirán de cerca la evolución de la inflación para futuras revisiones.

El entendimiento abarca a los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 231/75, que regula la actividad de gomerías, reconstrucción de neumáticos y vulcanizado en todo el país.

Hace un mes el conflicto escalaba y el gremio estaba en alerta

Semanas antes de este acuerdo, los trabajadores de la industria del caucho habían declarado el estado de alerta y movilización ante la falta de avances en la negociación salarial con el sector empresario.

Desde SOCAYA denunciaban una “intransigencia total” por parte de las empresas y advertían que profundizarían las medidas si no se lograba una recomposición acorde a la inflación. El conflicto se daba en el marco de la paritaria mayo 2025–abril 2026, que había quedado incompleta.

El gremio sostenía que las empresas habían “faltado a su palabra” al no actualizar los salarios según la evolución de los precios, lo que generaba una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

“El desfasaje entre la realidad económica y lo que pretenden imponer en la mesa de negociación es sustancial e inaceptable”, afirmaban, al tiempo que rechazaban que los trabajadores fueran utilizados como “variable de ajuste”.

En ese contexto, también habían propuesto alternativas como sumas no remunerativas para destrabar el conflicto, aunque sin éxito. “La recomposición salarial que solicitamos es claramente justa e indispensable para cubrir mínimamente los gastos esenciales”, planteaban.

Pese al tono duro, el sindicato reiteraba su voluntad de diálogo, aunque advertía que la paciencia se agotaba: “Se acabó la paciencia”, señalaban, y alertaban sobre posibles medidas de fuerza.

Finalmente, el acuerdo alcanzado ahora aparece como un punto de equilibrio tras semanas de conflicto, en un escenario que sigue condicionado por la inflación y la situación económica del sector.