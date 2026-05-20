El superávit energético alcanzó un nuevo récord de u$s1.400 millones en abril

En el primer cuatrimestre, las exportaciones del sector representaron el 14,3% del total exportado, máximo desde 2006. Mientras tanto, el peso de las importaciones sobre la canasta de compras es el más bajo en décadas.

El superávit comercial del sector energético anotó un nuevo récord en abril, al alcanzar los u$s1.402 millones . El incremento se dio tanto por un extraordinario crecimiento de las exportaciones, por suba de precios y de cantidades, como por una fuerte contracción de las cantidades importadas.

Según los datos del informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) del INDEC, en el cuarto mes del año las exportaciones del rubro "combustible y energía" alcanzaron los u$s1.554 millones, lo cual significó un salto interanual del 85,9% (+u$s718 millones). Esto se dio fundamentalmente por un incremento del 53% en las cantidades vendidas al exterior, pero también por un alza del 21% en los precios , en el marco de la guerra en Medio Oriente y su impacto sobre los costos del petróleo a nivel global.

Precisamente fueron los envíos de petróleo los que concentraron la mayor parte del valor exportado (alrededor de dos tercios). En este producto, el aumento interanual fue del 103,8%.

En paralelo, las importaciones destinadas al uso económico denominado "combustibles y lubricantes" totalizaron apenas unos u$s152 millones, un 45,4% menos que en abril de 2025. Se destacó particularmente el hecho de que no hubo compras de gasoil, que a esta altura del año pasado habían representado la mayor parte de las compras externas del sector. Este año, las adquisiciones se repartieron esencialmente entre energía eléctrica, gasolinas y gas natural.

"El sector continúa creciendo y exportando energía argentina al mundo. Hace tan solo dos años heredamos una situación caótica en este sector, que dado el shock externo que está padeciendo el mundo, hubiéramos sido uno de los países más afectados, negativamente ", señaló tras la publicación del dato el ministro de Economía, Luis Caputo . No obstante vale remarcar que los frutos de Vaca Muerta tienen su raíz en el incremento exponencial de la producción no convencional que comenzó hace ya una década y en el desarrollo de infraestructura de transporte realizada en gestiones de distinto corte ideológico.

El sector energético, una de las claves para explicar el mayor superávit comercial de Argentina

En el primer cuatrimestre las exportaciones energéticas sumaron unos u$s4.422 millones y representaron el 14,3% del total, la cifra más alta desde 2006. Por su parte, las importaciones alcanzaron los u$s578 millones, solo el 2,6% del total (mínimo de las últimas décadas).

Con estos números, el saldo comercial del sector en el primer cuatrimestre marcó un positivo de u$s3.800 millones, contra los u$s2.700 millones del mismo período de 2025. Desde la consultora LCG remarcaron que este fue uno de los principales factores que explicó el incremento del superávit comercial total de Argentina, aunque aclararon que el factor más relevante fue "la reducción del déficit de los sectores menos dinámicos (que excluyen al agro y a la energía)".

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Por su parte, el analista financiero Salvador Vitelli destacó que en los últimos 12 meses el superávit energético fue de u$s9.000 millones. Hacia adelante, LCG considera que "la suba del precio del petróleo por las tensiones en Medio Oriente, con impacto neto positivo en término de comercio exterior por el autoabastecimiento de Vaca Muerta", va a posibilitar, en conjunto con otros factores, que las ventas al exterior del país rocen los u$s100.000 millones en el acumulado de 2026.

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"El conflicto bélico ya ha impactado positivamente no solo en los precios de la energía sino también de alimentos y metales (dado el peso del Golfo Pérsico en ambos), beneficiando la canasta exportadora argentina", acotó al respecto Abeceb, quien también estima exportaciones anuales de casi u$s100.000 millones.