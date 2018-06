"Las Lebacs las vamos a terminar pagando todos los argentinos con pesos"

El diputado nacional Diego Bossio, afirmó que "las Lebacs, que se pagaban con la capacidad que tenía el Banco Central de hacer política monetaria, lo vamos a terminar pagando todos con pesos".



"Nos dijeron que lo peor ya había pasado y terminamos con un acuerdo con el FMI, que muestra claramente que la Argentina tiene una debilidad económica y una fragilidad en su balanza de pagos muy grande", aseguró el exdirector de la ANSES en diálogo con el programa El Lobby, que se emite en Radio con Vos.



"Uno de los puntos [del acuerdo] dice que hay que bajar el stock de Lebacs. Lo que pretenden es, que lo que era un instrumento monetario, va a terminar siendo un impuesto de los argentinos. Se pagaba con la capacidad que tenía el Banco Central de hacer política monetaria, lo vamos a terminar pagando todos con pesos", amplió.



Bossio consideró que "a priori, pareciera que se está violando la Ley de Administración Financiera. Hemos citado al ministro Dijovne a la comisión bicameral de deuda, donde todas las fuerzas políticas van a tener que preguntar con énfasis cada uno de estos aspectos. Si la respuesta no es la adecuada, si la respuesta no es la que legalmente corresponda actuaremos como corresponde en el marco de las instituciones, que es el Congreso de la Nación".



"Otra preocupación es la ANSES. Porque básicamente lo que dice el memorando de entendimiento es que se van a utilizar los recursos del FGS (Fondo de Garantías y Sustentabilidad), es decir el ahorro que tenemos todos los argentinos en ANSES, para pagar jubilaciones y pensiones. Eso está prohibido", agregó.



"Si vos me preguntás a mi si hubiese ido al FMI, no hubiese ido al FMI. Me parece poco serio que esos que cuando son gobierno no mandan el acuerdo con el FMI al Congreso, y cuando están en la oposición piden que lo traten en el Congreso. La Ley de Administración Financiera se tiene que cumplir. ¿Por qué tenés que cambiar una deuda en peores condiciones que otra para el Tesoro?", concluyó.