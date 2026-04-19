Qué son los Acuerdos de Isaac que firmó Javier Milei para reafirmar la alianza entre Argentina e Israel

El Presidente presentó en Israel un esquema para fortalecer vínculos con la región y coordinar acciones en seguridad, comercio y política exterior.

“Las naciones que comparten esos valores tienen una responsabilidad: organizarse, cooperar y actuar juntas”, afirmó Milei.

El presidente Javier Milei firmó en Jerusalén los llamados Acuerdos de Isaac una iniciativa que busca replicar en América Latina el modelo de cooperación impulsado en Medio Oriente en los últimos años. Según explicó el mandatario, el objetivo es profundizar las relaciones entre Israel y los países latinoamericanos en distintos frentes: diplomático, comercial, cultural y estratégico.

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“Hoy presentamos los Acuerdos de Isaac, una iniciativa que busca extender ese mismo espíritu a Latinoamérica”, afirmó durante su discurso.

La propuesta apunta a construir una red de cooperación entre países que compartan valores políticos e institucionales, en un contexto global que Milei definió como desafiante.

“Las naciones que comparten esos valores tienen una responsabilidad: organizarse, cooperar y actuar juntas”, sostuvo.

En ese sentido, el plan busca articular posiciones comunes en el escenario internacional y reforzar vínculos con Israel como socio estratégico.

captura javier milei israel 2026 Milei dio un discurso en Jerusalén este domingo.

Seguridad, terrorismo y crimen organizado

Uno de los ejes centrales de los acuerdos es la coordinación en materia de seguridad. Milei planteó la necesidad de sumar esfuerzos contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico.

La iniciativa incluye una “invitación abierta a todas las naciones que comparten esos valores y desean sumarse”, con el objetivo de ampliar el alcance del esquema en la región.

El posicionamiento de la Argentina

El anuncio se da en el marco de un alineamiento explícito de la política exterior argentina con Israel y Estados Unidos.

En su exposición, Milei recordó medidas adoptadas por su gobierno, como la declaración de organizaciones terroristas y el respaldo a la agenda internacional contra el extremismo.

También volvió a mencionar los atentados sufridos en el país y sostuvo que Argentina e Israel son “hermanos en el dolor”.

Un modelo inspirado en Medio Oriente

Los Acuerdos de Isaac toman como referencia los entendimientos diplomáticos que permitieron acercar posiciones entre Israel y países árabes en los últimos años.

El Gobierno busca ahora trasladar ese esquema a América Latina, con la intención de generar una plataforma de cooperación política y económica en la región.