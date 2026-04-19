Después del fin de semana largo de Semana Santa, todos miran de reojo la agenda de feriados en búsqueda de otros días libres que los ayuden a descansar de la siempre agotadora rutina. Pese a que varios bajaron los brazos, no advirtieron una grata sorpresa dentro del calendario.
Habrá otro fin de semana largo en abril: el Gobierno decretó un nuevo feriado
Cerca de su cierre, el cuarto mes del año trae una gran sorpresa para que muchos afortunados puedan descansar de manera extendida.
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Decretan un feriado sorpresivo que paraliza a parte de Buenos Aires: de qué se trata
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Es oficial: habrá un nuevo feriado en Buenos Aires en abril y así afectará a los trabajadores
Para el cierre de abril, aparece un asueto que se podrá sumar al sábado y domingo, lo que genera un nuevo fin de semana largo. Esto les permite a muchos aprovechar el descanso y quedarse en casa o planificar una escapada rápida en familia, solo o con amigos.
A qué se debe el feriado del 24 de abril de 2026
Cabe remarcar que este viernes 24 de abril no formará parte del calendario nacional de feriados y tendrá un impacto puramente local en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, el partido de Tres Arroyos se encontrará de festejos, ya que celebrará su aniversario fundacional. También el partido de Marcos Paz tiene un asueto para esa fecha, aunque en su caso se trata de una jornada patronal, en honor a San Marcos Evangelista, santo patrono de la ciudad.
Esto dejará vía libre para el descanso a los empleados del sector público y a los del Banco Provincia, mientras que quienes se desempeñan en el sector privado deberán aguardar a la decisión de sus empleadores. Si los festejos pueden irrumpir con sus rutinas, probablemente terminen por adherirse y beneficien a muchos que aguardan por tener un fin de semana largo nuevamente.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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