Habrá otro fin de semana largo en abril: el Gobierno decretó un nuevo feriado + Seguir en









Cerca de su cierre, el cuarto mes del año trae una gran sorpresa para que muchos afortunados puedan descansar de manera extendida.

Quienes quieran pasar tiempo con la familia, podrán aprovechar este finde largo inesperado. Freepik

Después del fin de semana largo de Semana Santa, todos miran de reojo la agenda de feriados en búsqueda de otros días libres que los ayuden a descansar de la siempre agotadora rutina. Pese a que varios bajaron los brazos, no advirtieron una grata sorpresa dentro del calendario.

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Para el cierre de abril, aparece un asueto que se podrá sumar al sábado y domingo, lo que genera un nuevo fin de semana largo. Esto les permite a muchos aprovechar el descanso y quedarse en casa o planificar una escapada rápida en familia, solo o con amigos.

Fin de semana largo feriados Freepik Este tipo de jornadas le permite a muchos planificar una escapada rápida. Freepik A qué se debe el feriado del 24 de abril de 2026 Cabe remarcar que este viernes 24 de abril no formará parte del calendario nacional de feriados y tendrá un impacto puramente local en la provincia de Buenos Aires. Por un lado, el partido de Tres Arroyos se encontrará de festejos, ya que celebrará su aniversario fundacional. También el partido de Marcos Paz tiene un asueto para esa fecha, aunque en su caso se trata de una jornada patronal, en honor a San Marcos Evangelista, santo patrono de la ciudad.

Esto dejará vía libre para el descanso a los empleados del sector público y a los del Banco Provincia, mientras que quienes se desempeñan en el sector privado deberán aguardar a la decisión de sus empleadores. Si los festejos pueden irrumpir con sus rutinas, probablemente terminen por adherirse y beneficien a muchos que aguardan por tener un fin de semana largo nuevamente.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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