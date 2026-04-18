La Libertad Avanza ganó su primer centro de estudiantes en una escuela secundaria porteña + Seguir en









La agrupación BASES CABA se impuso en el Liceo N° 4 de Recoleta, en lo que el espacio libertario presentó como un avance en su estrategia para disputar representación entre los jóvenes.

La agrupación BASES CABA ganó en el Liceo N° 4 de Recoleta y logró su primer centro de estudiantes en una secundaria porteña.

La Libertad Avanza (LLA) consiguió su primera victoria en una elección de centro de estudiantes en una escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires. El triunfo fue para BASES CABA, la agrupación estudiantil alineada con el oficialismo, que ganó en el Liceo N° 4 del barrio de Recoleta y colocó a Gastón Pereyra como nuevo representante del alumnado.

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El resultado fue celebrado por dirigentes del espacio como un paso inicial dentro de una estrategia más amplia para ganar presencia en el ámbito educativo. La agrupación había sido lanzada hace alrededor de seis meses con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de la legisladora porteña Pilar Ramírez, dos de las principales referencias libertarias en la Capital Federal.

Desde su presentación, BASES CABA se propuso instalar un discurso centrado en el rechazo al “adoctrinamiento” en las aulas y en la defensa de una educación basada en la libertad y la pluralidad de voces. Tras la victoria en el Liceo 4, referentes del espacio remarcaron que este resultado representa apenas el comienzo de una construcción que buscará expandirse a otros establecimientos porteños.

El oficialismo busca crecer en el frente estudiantil La lectura que hicieron en el oficialismo es que el resultado puede servir como plataforma para consolidar una estructura juvenil propia en colegios y universidades. En ese sentido, el triunfo fue presentado como una señal favorable para el proyecto de La Libertad Avanza de disputar espacios de representación en sectores donde históricamente predominaron otras tradiciones políticas.

Según se informó, la agrupación ya tiene previsto competir en nuevas elecciones estudiantiles en al menos seis instituciones de la Ciudad: la Escuela Técnica N° 1 Otto Krause, el Colegio N° 7 Juan Martín de Pueyrredón, las Escuelas Técnicas Raggio, la Escuela Técnica N° 27 Hipólito Yrigoyen, la Escuela Técnica N° 35 Eduardo Latzina y el Instituto Industrial Luis A. Huergo.

La victoria también fue celebrada en redes sociales por referentes libertarios. Pilar Ramírez, presidenta del bloque oficialista en la Legislatura porteña y titular del partido en la Ciudad, difundió un mensaje en el que destacó el resultado y lo vinculó con la llamada “batalla cultural” en las aulas. En la misma línea se expresó la cuenta oficial de BASES CABA, que presentó el triunfo como un avance de “las ideas de la libertad” dentro de las escuelas. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PilarRamirezmpr/status/2045615628950626495&partner=&hide_thread=false HISTÓRICO @Basescaba ganó el Liceo 4 y se quedó con su primer Centro de Estudiantes.



La juventud dijo basta de adoctrinamiento en las aulas y salió a dar la batalla cultural.

La Libertad AVANZA también en las escuelas, aunque a algunos no les guste. VLLC! pic.twitter.com/bvcHEY3AfQ — Pilar Ramírez (@PilarRamirezmpr) April 18, 2026 El movimiento forma parte de una estrategia más amplia de construcción juvenil del oficialismo. En esa línea, meses atrás se había realizado el primer encuentro de Universitarios por la Libertad (UPL), el armado impulsado para disputar presencia en el ámbito universitario y coordinado por Sharif Menem, dirigente cercano a Martín Menem y con responsabilidad en la estructura juvenil de La Libertad Avanza.