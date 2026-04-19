De cuánto es la fortuna de Arnold Schwarzenegger, el actor que era millonario antes de ser famoso + Seguir en









Fue parte de las películas de acción más taquilleras de Hollywood y supo negociar sus contratos con inteligencia.

El fisicoculturista, actor, empresario y político tiene una gran historia detrás de sus millones. Imagen: Gobierno de California

Arnold Schwarzenegger es una de las figuras más reconocidas de Hollywood, con una carrera que abarca el cine, el deporte y la política. Su historia es particular: logró construir una fortuna de millones incluso antes de convertirse en una estrella del cine. Schwarzenegger alcanzó la fama inicialmente como fisicoculturista, ganando múltiples títulos de Mr. Olympia.

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Luego dio el salto a la actuación, donde protagonizó algunas de las películas más icónicas del cine de acción. Además, su trayectoria incluye un paso por la política: fue gobernador del estado de California entre 2003 y 2011, lo que lo convirtió en una de las pocas celebridades en ocupar un cargo de ese nivel en Estados Unidos.

Arnold Schwarzenegger Comenzó como físicoculturista y ganó importantes premios antes de dedicarse a la actuación. Imagen: AFP via Getty Images La historia de Arnold Schwarzenegger antes de ser un actor famoso Antes de llegar a Hollywood, Schwarzenegger ya había comenzado a construir su camino hacia el éxito. Desde muy joven se interesó por el fisicoculturismo, disciplina en la que rápidamente se destacó a nivel internacional. Tras emigrar a Estados Unidos, no solo continuó su carrera deportiva, sino que también comenzó a invertir en bienes raíces. Este movimiento de negocio fue clave para generar ingresos millonarios mucho antes de su fama como actor.

Gracias a su visión empresarial, logró acumular una base económica sólida. Esta independencia le permitió elegir sus proyectos sin la presión de depender exclusivamente del éxito en la industria del entretenimiento.

Cómo se convirtió en un estrella mundial El salto definitivo a la fama llegó con su participación en películas de acción que marcaron una época. Uno de sus roles más icónicos fue en Terminator, donde interpretó al famoso cyborg, un personaje que se volvió legendario. A partir de ese momento, su carrera despegó con títulos como Predator y Total Recall, consolidándolo como una de las grandes estrellas del género.

Su presencia en pantalla, combinada con su físico imponente y su estilo único, lo convirtieron en un ícono del cine de acción durante las décadas de los 80 y 90. Terminator II Terminator II es una de las películas más recordadas donde participó el consagrado actor. Imagen: Netflix Los insólitos contratos del actor A lo largo de su carrera, Schwarzenegger se destacó no solo por sus actuaciones, sino también por la inteligencia con la que negoció sus contratos. En lugar de aceptar salarios fijos en algunos proyectos, optó por acuerdos vinculados a las ganancias de las películas. Uno de los casos más llamativos fue su participación en “Twins”, donde aceptó un porcentaje de las ganancias en lugar de un sueldo tradicional. La película fue un éxito comercial, lo que le permitió obtener ingresos mucho mayores a los habituales. Este tipo de decisiones financieras reforzó su fortuna y demostró su habilidad para combinar el mundo del espectáculo con una estrategia empresarial sólida. Fortuna de millones: el patrimonio de Arnold Schwarzenegger En 2026, la fortuna de Arnold Schwarzenegger se estima en alrededor de 450 millones de dólares. Este patrimonio proviene de su carrera como actor, sus inversiones inmobiliarias y diversos negocios a lo largo de los años. Su caso es particular dentro de Hollywood, ya que logró construir riqueza antes, durante y después de su etapa como estrella de cine. Esta combinación de disciplina, visión y diversificación lo posiciona como uno de los actores más exitosos también en el plano financiero.

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