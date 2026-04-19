Michel y Bahl reclaman al Gobierno por posibles restricciones de la Unión Europea al biodiésel entrerriano + Seguir en









Los legisladores piden una reunión urgente con Cancillería ante el impacto que podría tener el acuerdo Mercosur-UE en el sector.

Preocupación en Entre Ríos por el impacto del acuerdo Mercosur Unión Europea.

Los legisladores nacionales Guillermo Michel y Adán Bahl solicitaron una reunión urgente con el canciller Pablo Quirno para analizar las posibles restricciones de la Unión Europea al biodiésel argentino, en especial el producido en Entre Ríos, ante la inminente entrada en vigor del acuerdo comercial con el Mercosur.

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Ambos dirigentes del peronismo formalizaron el pedido de audiencia con carácter prioritario para abordar la situación del sector en el contexto del Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzará a regir el próximo 1 de mayo. La inquietud central radica en cómo podrían impactar las regulaciones europeas sobre la producción local.

En la presentación, advirtieron sobre el peso estratégico del biodiésel en las economías regionales. “Como es de su conocimiento, el sector del biodiésel constituye una actividad estratégica para las economías regionales, con fuerte impacto en la generación de empleo, agregado de valor y desarrollo productivo, especialmente en provincias como la de Entre Ríos”, señalaron.

biodiesel El biodiésel en el centro del debate por barreras comerciales. Depositphotos Críticas a los criterios ambientales europeos Los legisladores también cuestionaron los estándares regulatorios que aplica la Unión Europea, en particular aquellos vinculados a la sostenibilidad ambiental y al cambio indirecto del uso del suelo (ILUC). Según indicaron, estas exigencias podrían perjudicar la competitividad del biodiésel argentino en ese mercado.

“Advertimos con preocupación la persistencia y eventual profundización de criterios regulatorios por parte de la Unión Europea -en particular aquellos vinculados a la sostenibilidad ambiental y a los factores de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC)- que podrían afectar negativamente la competitividad y el acceso efectivo de nuestro biodiésel a dicho mercado”, expresaron.

Barreras paraarancelarias y reclamo provincial En ese sentido, sostuvieron que estas medidas funcionan como barreras indirectas al comercio. “Estos mecanismos han derivado en restricciones que, bajo fundamentos ambientales, impactan de manera desproporcionada sobre biocombustibles derivados de materias primas como la soja, configurando barreras paraarancelarias y sin necesariamente reflejar de manera adecuada los estándares de producción sustentable alcanzados por la Argentina”, afirmaron. Finalmente, remarcaron la importancia del tema tanto a nivel provincial como nacional. Según indicaron, la situación “reviste carácter prioritario para la provincia de Entre Ríos y para la inserción internacional del país”, por lo que insistieron en la necesidad de una respuesta rápida del Gobierno.