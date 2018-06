Paritarias: otro gremio firmó aumento por encima de 20% y con cláusulas de revisión

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), Rodolfo Daer, confirmó que firmará un acuerdo salarial con un alza del 24% y cláusula de revisión.



Así, el gremio de la alimentación se sumará a la lista de sindicatos con acuerdos por encima del 20% que abrió el Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca), conducido por Hugo Moyano, con un incremento del 25%.



"El acuerdo paritario que vamos a firmar es del 24%. No es lo ideal, es lo posible", dijo el sindicalista en declaraciones a FM La Patriada sobre el acuerdo que se rubricará este mismo jueves a las 10:00 en el ministerio de Trabajo.



Daer aclaró que las empresas se comprometieron a pagar además un 1,5% extra correspondiente a la paritaria vencida el 30 de abril por la diferencia de inflación que hubo en el período en el que estuvo vigente ese acuerdo.



El entendimiento que será cerrado este jueves contempla un alza del 12,2% en mayo; 11% en octubre; y 7% enero, más dos cláusulas de revisión en el primer mes de 2019 y en marzo, precisó el sindicalista.



Daer consideró que ese fue el "acuerdo posible" porque "hacia adelante existe mucha incertidumbre" dado que el plan económico del Gobierno de Mauricio Macri "no apunta al desarrollo productivo sino que alimenta la especulación financiera".



"Hacia adelante hay incertidumbre porque vemos caída del consumo y baja de la producción, lo cual hará que baje la recaudación impositiva para que el Gobierno vuelva a ajustar", consideró Daer.



El sindicalista, muy crítico de la gestión Cambiemos, sostuvo que ese plan económico responde a las "recetas del Fondo Monetario Internacional" que dejan a la Argentina en "un círculo vicioso que llevará a la economía a un colapso".



"No hay un programa económico apuntado hacia la producción, sólo se están fortaleciendo y desarrollando políticas estrictamente financieras favoreciendo a los grandes especuladores", insistió Daer.