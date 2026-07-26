Javier Milei celebró récords del campo y aseguró que comienza una nueva revolución productiva

En el acto central de la 138° Exposición de Ganadería y Agricultura en La Rural, el Presidente prometió una nueva etapa para el sector agropecuario, con menos regulaciones y mayor financiamiento. Aseguró que la Argentina atraviesa “los albores de una revolución expansiva e intensiva en la siembra”.

Con un fuerte mensaje al sector agropecuario, el Presidente repasó los cambios regulatorios aplicados por su gestión y sostuvo que los nuevos niveles de producción permitirán recuperar competitividad frente a otros países.

El presidente Javier Milei habló este domingo en el acto central de la 138° edición de la Exposición de Ganadería y Agricultura en La Rural de Palermo . La ocasión es una jornada inusual para la exposición, ya que la apertura suele hacerse los días sábados aunque, en esta ocasión, se modificó debido al viaje del mandatario a Brasil para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro . Minutos antes, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino , había pedido por una ley para eliminar las retenciones de forma definitiva, un reclamo incesante del sector agropecuario.

En su discurso en La Rural, Milei destacó al campo nuevamente como “motor” de la Argentina y prometió una nueva etapa para el sector. En su presentación, repasó las medidas aplicadas durante su gestión, entre ellas la eliminación del cepo cambiario, la reducción de aranceles para insumos y maquinarias, la apertura de mercados y la baja de retenciones. “El maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos”, afirmó el Presidente, al tiempo que sostuvo que la economía argentina dejó atrás una etapa de transición y que comienza un nuevo escenario para la actividad agropecuaria.

En una parte de su discurso, Milei soltó una frase en la que adelantó que el sector del agro es la avanzada de una revolución productiva para la economía del país. “Estamos en los albores de una revolución tanto expansiva como intensiva en la siembra que nos va a devolver todo el terreno perdido frente a nuestros competidores", dijo.

Ante productores y dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, Milei sostuvo que “se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos” y afirmó que la transición económica iniciada hace dos años “dejó de ser una promesa y es una realidad”. En ese marco, repasó la eliminación del cepo cambiario, la reducción de trabas burocráticas, la apertura de mercados y el esquema de baja gradual de retenciones.

El Presidente destacó que en la campaña 2025/26 se alcanzó un récord de superficie sembrada, con 40 millones de hectáreas, y remarcó que la producción creció 22% hasta superar las 164 millones de toneladas de granos. “Producir más con lo mismo es lo que se conoce como rendimientos crecientes y es la pieza que desbloquea el crecimiento económico”, afirmó Milei, al vincular el desempeño del agro con la generación de dólares, la estabilidad económica, el aumento del crédito y la baja de la inflación.

En su exposición, el jefe de Estado puso el foco en los resultados exportadores del sector. Señaló que durante 2025 las exportaciones agroindustriales alcanzaron un récord histórico, con más de 115 millones de toneladas comercializadas y un ingreso superior a los u$s52.000 millones. También destacó el crecimiento de las ventas externas de girasol, trigo y carne vacuna, y remarcó la apertura del mercado chino para el trigo y el maíz argentino.

Qué dijo Milei sobre la eliminación de las retenciones al campo

Uno de los ejes centrales del discurso fue la reducción de impuestos al campo. Milei aseguró que el Gobierno avanzará en una baja sostenida de las retenciones y detalló el cronograma previsto para distintos productos. Recordó que eliminó los derechos de exportación para sectores como lácteos, economías regionales, carnes transformadas y productos porcinos, mientras que anunció reducciones progresivas para soja, derivados, maíz, trigo y cebada.

“Por primera vez en la historia nacional, el productor tiene un cronograma, sabe cuánto paga hoy y cuánto va a pagar mañana”, sostuvo el Presidente, quien vinculó la posibilidad de continuar reduciendo impuestos con el mantenimiento del superávit fiscal.

En tanto, Milei respondió al pedido del campo de eliminar para siempre las retenciones: “Estamos en camino de liberarlos por completo", expresó. El mandatario destacó la reducción de impuestos al sector que llevó adelante durante su gestión, en su discurso en el cierre de la Exposición Rural en Palermo. Además dijo que el crecimiento de otras actividades como la energética permitirá llevar las retenciones a cero.

Milei habló en la 138° edición de la Exposición Rural en Palermo. Casa Rosada

Y destacó: “El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda. Vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida. Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos".

Además, Milei repasó las reformas regulatorias aplicadas sobre la actividad agropecuaria. Mencionó cambios en el SENASA, la eliminación del peso mínimo de faena, la flexibilización de exportaciones de cortes bovinos, la digitalización de trámites vinculados a la comercialización de carne y la eliminación de restricciones para el comercio de granos.

También destacó medidas de infraestructura y financiamiento, como la extensión de los bitrenes, la privatización del Belgrano Cargas, la desregulación del mercado de warrants y nuevas herramientas para que los productores puedan acceder a crédito y financiamiento.

La reacción del campo

Tras el discurso de Milei, varios referentes del campo y del sector agroexportador manifestaron sus sensaciones. Uno de ellos fue Gustavo Idígoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC). "El discurso del presidente Milei enfatizó la enorme energía y potencia del agro y de su agroindustria exportadora. Ratificó el camino a través de las negociaciones de apertura de mercados y las nuevas inversiones portuarias y de industrialización de soja y girasol que son los motores de las exportaciones del país", destacó. Y agregó: "La continuidad de estas políticas generará más producción más empleo y más exportaciones".

El campo del futuro: más producción e inversiones

Milei planteó que el nuevo escenario permitirá que Argentina avance hacia una mayor escala productiva y aseguró que el país tiene capacidad para alcanzar una producción de 300 millones de toneladas de granos, casi el doble de los niveles actuales. “El campo que se viene va a producir récord tras récord gracias a que el Estado por fin se corrió del medio”, afirmó el mandatario, quien también vinculó el futuro del agro con el crecimiento de sectores como energía y minería.

En ese sentido, mencionó proyectos de inversión vinculados a fertilizantes, infraestructura y logística, y aseguró que el regreso de capitales internacionales demuestra la confianza en el nuevo rumbo económico. “El capital global está volviendo a votar por la Argentina”, afirmó.

Milei cerró su discurso con un mensaje dirigido a los productores agropecuarios, a quienes definió como protagonistas del desarrollo nacional. “La política le puso al campo durante 100 años un hecho que se está levantando y cuando logremos terminar de eliminarlo, este sector va a volar como nunca antes lo hizo en su historia”, concluyó.

Nicolás Pino: "Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, inauguró este domingo la 138.ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional con un fuerte mensaje dirigido al Gobierno. En el acto por los 160 años de la institución, el dirigente pidió que las retenciones desaparezcan de manera definitiva y reclamó una menor presión impositiva sobre los productores.

Pino sostuvo que el campo fue afectado durante más de dos décadas por un esquema que perjudicó la inversión y la producción. “Desde el año 2002, los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio: las retenciones. U$s215 mil millones ingresaron sólo por ese concepto en las arcas del Estado”, afirmó.

Durante su exposición, Pino reconoció algunos resultados económicos de la administración de Javier Milei y destacó la baja de la inflación, la mejora del equilibrio fiscal y la estabilidad cambiaria como factores que generaron mayor previsibilidad para la actividad productiva.

El titular de la SRA destacó que la reducción de esos impuestos durante la actual gestión permitió que una parte de esos recursos volviera al circuito productivo: “Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras. Inmediatamente, crecieron el empleo rural, la producción agropecuaria y las superficies afectadas a lograrla”, señaló.

En esa línea, repasó algunos números de la producción nacional y destacó que el campo aumentó sus niveles de actividad en distintos rubros. Mencionó que la cosecha de maíz creció un 34%, que el girasol alcanzó los 7,5 millones de toneladas y que el trigo llegó a un récord de 30 millones de toneladas.

Karina Milei: "Se terminó la era de la persecución al agro"

"Se terminó la era de persecución al agro", afirmó la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en su cuenta no oficial de la red social X.

La funcionaria nacional destacó el ingreso de Javier Milei a La Rural "a pura ovación" y aseguró que "el campo es el motor fundamental de la Patria y el aliado estratégico de la libertad".