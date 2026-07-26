Javier Milei acusó a Brasil de financiar una "campaña antiargentina" y escala la tensión con Lula da Silva

El Presidente volvió a cuestionar al gobierno brasileño tras el llamado a consulta de su embajador y aseguró que parte de los recursos para una "campaña antiargentina" provinieron de ese país.

El presidente Javier Milei profundizó el conflicto diplomático con Brasil al acusar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de haber financiado parte de una supuesta campaña contra la Argentina. Sus declaraciones llegaron horas después de que Brasil llamara a consulta a su embajador en Buenos Aires por los dichos que el mandatario argentino realizó durante un acto político en San Pablo.

El mandatario defendió nuevamente el rumbo internacional de su gestión y sostuvo que la Argentina se convirtió en "un faro de la libertad" por su alineamiento con Estados Unidos e Israel. En ese marco, atribuyó las críticas que recibe su administración a ese posicionamiento.

Durante una entrevista con Radio Mitre , realizada desde el predio de la Sociedad Rural , donde previamente participó de la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, Milei afirmó: “Me alié con Estados Unidos, me alié con Israel , y hoy Argentina es un faro de la libertad. Por eso todo el ataque que hubo, toda la campaña mediática , porque estamos siendo el faro de Occidente, porque estamos cambiando el mundo, porque estamos poniendo en jaque las políticas de estos chorros que se escudan detrás del Estado presente para robarle a la gente de bien. Entonces están nerviosos porque se está demostrando que usted saca al Estado del medio y la gente prospera y todos los parásitos que viven del Estado están desesperados”.

Luego, escaló sus cuestionamientos al asegurar: “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El veinticinco por ciento de los recursos salió del gobierno de Brasil. Después vienen a hablar de interferencia. Además, jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?”

Milei defendió su alineamiento con Estados Unidos e Israel en medio de la escalada con Brasil.

En la misma entrevista, Milei volvió a defender al expresidente Jair Bolsonaro y criticó a la Justicia brasileña por no permitirle visitarlo mientras cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa por el presunto intento de golpe de Estado.

El mandatario comparó esa situación con la visita que Lula realizó meses atrás a Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario. En ese sentido, expresó: “Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro. No me dejaron. Acá, sin embargo, el expresidiario vino a saludar a la rea”.

Más adelante amplió sus acusaciones y sostuvo: “Acá no hubo ningún problema. Nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso. Además, también financiada esta campaña antiargentina por México, por el Partido Demócrata de Estados Unidos. Son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen. Porque si usted empieza a demostrar que corriendo el Estado, corriendo los parásitos estos, la economía progresa y la gente está mejor, y tienen un problema enorme. Entonces, por eso nos atacan”.

Milei volvió a respaldar a Jair Bolsonaro y cuestionó a la Justicia de Brasil. F24

Además, advirtió que esa situación continuará en los próximos meses y afirmó: “Noticias falsas, noticias operadas... nos tenemos que preparar para esto. No se dejen engañar porque van a venir haciéndose los buenos para meterle la mano en el bolsillo. Por lo menos conmigo ya saben que no le meto la mano en el bolsillo, que le devuelvo la plata”.

Brasil llamó a consulta a su embajador

Las declaraciones del jefe de Estado argentino se produjeron horas después de que el gobierno brasileño decidiera llamar a consulta a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, una medida impulsada por el canciller Mauro Vieira que profundizó el deterioro del vínculo entre ambos países.

La decisión fue adoptada luego de que Milei participara en la convención del Partido Liberal en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre. Durante ese acto, calificó a Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”, además de referirse al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como “basura calva”.

En ese mismo discurso, el Presidente argentino sostuvo que Brasil enfrenta un “Riesgo Lula” y aseguró que el país vecino se encamina hacia una crisis de deuda debido, según su visión, a la falta de un ajuste fiscal por parte de la administración brasileña. La convocatoria de Bitelli a Brasil representa un nuevo episodio en la creciente tensión diplomática entre los dos principales socios comerciales del Mercosur.