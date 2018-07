Para Morales, hay que "parar la baja de retenciones" a la soja "mientras dure la crisis"

El gobernador jujeño, Gerardo Morales, consideró que "mientras dure la crisis habría que parar la baja de retenciones" a la soja.



"Mientras dure la crisis, lo menos que habría que hacer en mi opinión es por lo menos parar la baja a las retenciones a la soja y revisar un poco ese tema", dijo Morales.



El mandatario por la UCR indicó que el tema se está "discutiendo al interior" del radicalismo y también de la coalición Cambiemos.



En declaraciones a FM Milenium, Morales reconoció que el debate no está definido en ninguno de los dos ámbitos partidarios, aunque dijo que su opinión "personal" es que se debería detener la baja de retenciones a la soja en el actual contexto.



"Con las retenciones a la soja, el campo debería hacer algún aporte o presentación" dirigido a realizar un aporte en términos fiscales, evaluó.



Por otra parte, el gobernador jujeño insistió en que "la incorporación de (Luis) Caputo" al frente del Banco Central "es importante" porque "tiene manejo" y destacó: "lamento que no esté hace varios meses" como presidente de la entidad monetaria.



"Comparto con el presidente (Mauricio Macri) que lo peor ha pasado. El Presidente está bien parado, enfocado y preocupado en que no caiga el nivel de actividad, salir de la crisis y retomar el crecimiento", subrayó.