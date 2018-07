Boeing prevé una demanda de 43.000 aviones nuevos en los próximos 20 años

El fabricante estadounidense de aviones Boeing prevé que se necesitarán 42.700 nuevos aviones para cubrir la demanda mundial hasta 2037.



"En los próximos 20 años, prevemos una demanda total de 15.000 billones de dólares si se suman la demanda de nuevos aviones y los servicios comerciales", dijo Randy Tinseth, el vicepresidente responsable de marketing de Boeing, durante el salón aeronáutico de Farnborough, en Reino Unido.



Airbus, que presentó sus propias previsiones antes del salón, también apuesta porque la flota de aviones se duplique en los próximos años, con 37.390 aviones de pasajeros y de carga nuevos por valor de u$s 5.800 billones para cubrir la demanda.



En el caso de Boeing, la compañía quiere reforzarse en servicios como las operaciones de vuelo, el mantenimiento de aviones o la ingeniería.



Junto a las divisiones de aviación comercial, por una parte, y de defensa y espacio, por otra, el constructor de Seattle (EEUU) creó en 2016 una tercera división, llamada Boeing Global Services (BGS), cuyo objetivo es facturar u$s 50.000 millones en los próximos diez años vendiendo servicios para la aviación civil y militar.



Airbus sigue en la misma dirección y aspira a facturar u$s 10.000 millones en el mismo plazo, gracias en particular a una plataforma llamada Skywise.



El crecimiento del mercado aéreo en los próximos años se explica por las necesidades de los países emergentes y la aparición de una clase media que cada vez más viaja en avión.



"Estos mercados tienen poblaciones importantes, economías que crecen rápidamente y en consecuencia tienen un rápido aumento de las clases medias", dijo Randy Tinseth.