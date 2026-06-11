La inflación de mayo se desaceleró a 2,1% y acumula un alza de 33,2% en el último año

El IPC se ubicó por debajo de lo estimado por el mercado (2,3%), aunque se mantuvo bajo la presión de alimentos, servicios públicos, comunicación y salud.

La inflación de mayo se desaceleró al 2,1% y tocó su nivel más bajo desde septiembre.

La inflación de mayo se desaceleró por segundo mes consecutivo y se posicionó en el 2,1%, su nivel más bajo en ocho meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . De esta manera, se ubicó debajo de lo esperado por el mercado (2,3%). El impulso llegó de la mano de los precios estacionales, que avanzaron 3,5% por el fuerte aumento de verduras, compensado apenas por la caída de las frutas.

El dato sobresaliente de este IPC fue la baja de la Núcleo, que perforó el 2% (fue de 1,9%) y anotó su variación más acotada desde septiembre. "Es un dato relevante porque permite mirar más allá de factores transitorios y muestra que la desaceleración de precios continúa extendiéndose al resto de la economía", subrayó Santiago Casas , economista Jefe de EcoAnalytics.

Los regulados , en tanto, aumentaron 2,4% por el incremento en combustibles, electricidad y agua . "Mostraron una dinámica algo más calma, ya que en los últimos tres meses con las subas de los combustibles se habían ubicado por encima del 4%", subrayó la economista Rocío Bisang de GMA Capital en diálogo con Ámbito, al mismo tiempo que enfatizó que el IPC de mayo representó "un buen dato" .

En tanto, el índice de precios al consumidor (IPC) acumuló un 14,7% en los primeros cinco meses del año, mientras que la variación interanual se aceleró al 33,2% desde el 32,4%.

Alimentos subieron de la mano del incremento estacional de las verduras

Por su parte, alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,5% y se erigió como la división con mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones por aumentos en Pan y cereales y en Productos lácteos; mientras que en el Noreste, la Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo mayor incidencia por aumentos en Gas en garrafa y Alquileres de la vivienda.

"El rubro clave de Alimentos y Bebidas no alcohólicas se ubicó en un 2,5%, traccionado fuertemente por subas en verduras, que en GBA aumentaron un 18,8%, aunque amortiguado por una baja estacional en el precio de las frutas (en GBA tuvieron una variación de -5,9%)", señaló la economista Fiorella Scalise de EcoGo.

"En lo que respecta a alimentos, fue positivo para la inflación que las carnes se mantuvieron casi sin variaciones (0,2% para Gba e incluso en regiones como cuyo cedió un 0,7%), muy en línea con el precio del novillo que viene a la baja hace ya un par de meses, y las frutas contribuyeron con una baja en torno al 5%", resaltó la economista de GMA Capital.

IPC 2

La división de mayor aumento en mayo fue Comunicación (+3,4%) como consecuencia del aumento en servicios de telefonía; escoltada por Educación (+2,9%). Mientras que en el otro extremo, las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (+0,8%) y Prendas de vestir y calzado (+0,3%).

"Transporte, otro rubro dinámico en los últimos meses, se incrementó 2%, con el componente de combustibles aumentando menos aún", señalaron desde C&T.

"Si esta dinámica logra sostenerse en los próximos meses, debería contribuir a una recuperación gradual del salario real, el crédito y el consumo. Aunque la inflación anualizada sigue siendo elevada y todavía quedan desafíos para converger a niveles más bajos y estables, el dato de mayo es una noticia alentadora para la economía y para las expectativas de los próximos meses", analizó Casas.

¿La inflación de junio puede volver a desacelerarse?

Desde C&T resaltaron que ya se observa una "leve" moderación en el arranque de junio, debido a que los servicios regulados tuvieron aumentos "suaves" en la primera semana del mes, al igual que el transporte público.

"Las prepagas, que vienen ajustando por la inflación en forma demorada, van a tomar la inflación de abril, mayor a la de mayo. Los alimentos y bebidas subieron más que en el arranque de mayo pero menos que en el final de dicho mes, con moderación de las verduras pero algo más de dinamismo en carnes", subrayó la consultora.

En tanto, Bisang prevé que "la tendencia a la baja se mantenga y la inflación se ubique en torno al 2%".

"Hacia adelante, ponemos el ojo en Washington ante las declaraciones de Donald Trump sobre una posible escalada en Medio Oriente. A nivel local, el rubro transporte (+2%) se mantuvo contenido gracias al colchón de precios en surtidor (buffer) que YPF inició en abril y extendió hasta finales de junio, pero si los conflictos bélicos no aflojan, la oferta de insumos energéticos podría presionar este rubro en los próximos meses", analizó Julián Neufeld, economista en la Fundación Libertad y Progreso.