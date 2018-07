Pablo Moyano criticó la multa contra Camioneros y consideró que el Gobierno busca "quebrar la obra social" del gremio

El secretario adjunto de Cambiemos, Pablo Moyano, cuestionó la sanción económica que le impuso el Ministerio de Trabajo al gremio y sostuvo que el objetivo de la Casa Rosada es "intervenir" el organismo para "después robarse todo, como hicieron con el SOMU".



"La multa es ridícula, no sé si tomarla en serio o como broma. El Gobierno se agarra de una asamblea en Farmacity para hacer la multa, que creo que es récord", señaló el dirigente sindical.



Moyano consideró que "ni la dictadura militar podría castigar a una organización" por esta razón, pero ratificó que el sindicato "no va a resignar un solo centavo ni un solo ítem del convenio de trabajo".



De esta manera, el referente gremial criticó la sanción de 800 millones de pesos que debe pagar la Federación de Camioneros por haber incumplido con una conciliación obligatoria.



"El intento es quebrar la obra social (del sindicato) e intervenirla para después robarse todo, como hicieron con el SOMU. Acá quieren hacer lo mismo", aseguró Moyano al respecto en declaraciones a Radio 10.



Además, el dirigente opinó que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, "es un monigote inescrupuloso que no tiene autoridad moral", ya que "insultó a una mujer que tenía en negro".



"En cualquier país en serio, pero serio en serio, este ministro tendría que haber sido echado. Este Gobierno se cree que son los campeones de ética y la moral", cuestionó.



Por otra parte, el secretario adjunto de Camioneros opinó que "el silencio de la ex presidenta" Cristina Kirchner "la está poniendo como una de las posibles candidatas y con posibilidad de ganar" en las próximas elecciones.



"Ojala en el 2019 vuelva el peronismo para empezar a recuperar parte de lo que este gobierno ha sacado", cerró Moyano.