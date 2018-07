Baradel, duro por posible multa de $ 600 millones: "Esto lo hacen las dictaduras"

El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, salió a criticar con dureza la posibilidad de que su gremio sea multado por $ 600 millones por la administración de la provincia de Buenos Aires, por haber realizado un paro de 48 horas sin acatar la conciliación obligatoria.



"Es un apriete, una extorsión; esto lo hacen las dictaduras", fustigó Baradel contra la administración de la gobernadora María Eugenia Vidal. Es que la gestión provincial confirmó que analiza sancionar a SUTEBA por la huelga de este lunes y martes.



Al aplicarle lo previsto por la ley 26.941, la multa sería de entre el 50 y el 2.000% del salario mínimo, vital y móvil de cada trabajador del gremio. Es por eso que la sanción a SUTEBA, el gremio docente más números de la Provincia, alcanzaría los $ 600 millones.



"Nos quieren amordazar, que no salgamos a reclamar, que no pongamos blanco sobre negro la situación en la provincia. Quieren llevar adelante un ajuste que intenta bajarnos el salario", agregó Baradel en declaraciones a Radio Cooperativa.



SUTEBA argumenta que no desobedeció la conciliación obligatoria porque la huelga que lleva a cabo corresponde a la resuelta por CTERA a nivel nacional, que abarca a los colegios de Capital, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chaco, Corrientes y también Buenos Aires.