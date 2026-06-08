Vuelven las lluvias en el AMBA: cómo estará el clima el lunes + Agregar ámbito en









Este lunes estará marcado por las lluvias persistentes, la elevada humedad y temperaturas frescas que oscilarán entre los 12 y 15 grados.

Vuelven las lluvias en el AMBA: cómo estará el clima el lunes. El Argentino Diario

Tras un domingo marcado por el frio y la inestabilidad, la semana comenzará con condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este lunes estará marcado por las lluvias persistentes, la elevada humedad y temperaturas frescas que oscilarán entre los 12 y 15 grados. Las precipitaciones estarán presentes durante gran parte del día, aunque con distinta intensidad según el momento de la jornada

Las lluvias más intensas llegarán durante la madrugada y la mañana, cuando podrían producirse acumulados importantes de agua y complicaciones temporarias para quienes deban circular por la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Por este motivo, se recomienda a los automovilistas extremar las precauciones y prever posibles demoras en el tránsito durante el inicio de la semana.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico Este lunes estará marcado por las lluvias persistentes, la elevada humedad y temperaturas frescas que oscilarán entre los 12 y 15 grados. Mariano Fuchila

Cómo seguirá el tiempo durante el día Con el correr de las horas, las precipitaciones perderán intensidad. Para la tarde se pronostican lluvias aisladas, mientras que hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar gradualmente, con la presencia de lloviznas intermitentes y una disminución de la inestabilidad.

A pesar de esta mejora parcial, el cielo permanecerá mayormente cubierto durante toda la jornada. Tras el paso del sistema de lluvias, el tiempo comenzará a estabilizarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el pronóstico oficial, no se esperan nuevas precipitaciones durante el resto de la semana, lo que representa una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre. Además, a partir del martes volverán los períodos de sol, aunque acompañados por una importante presencia de nubosidad en distintos momentos del día. Cómo seguirá el tiempo en la semana Martes 9 : cielo algo nublado en la madrugada y en la madrugada con una mínima de 9 grados. Durante la tarde y la noche se espera cielo mayormente nublado con una máxima de 15 grados.

: cielo algo nublado en la madrugada y en la madrugada con una mínima de 9 grados. Durante la tarde y la noche se espera cielo mayormente nublado con una máxima de 15 grados. Miércoles 10 : cielo mayormente nublado con una mínima de 10 grados y máxima de 15 grados.

: cielo mayormente nublado con una mínima de 10 grados y máxima de 15 grados. Jueves 11 : mínima de 10 grados y máxima de 16, con cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde.

: mínima de 10 grados y máxima de 16, con cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde. Viernes 12: cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente nublado en la tarde. Mínima de 9 y máxima de 16 grados.

Temas Clima