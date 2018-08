Fed mantiene las tasas EEUU pero señaliza una próxima alza

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos mantuvo este miércoles sus tasas de interés pero destacó la solidez de la mayor economía mundial y señaló la posibilidad de un nuevo aumento del costo del crédito.



El mercado financiero ya espera un aumento de tasas en setiembre pero la decisión de la Fed fortalece también la posibilidad de un cuarto incremento en diciembre.



Las tasas de interés permanecerán en la actual horquilla de entre 1,75% y 2%, como esperaban los analistas.



Los economistas analizan cada palabra de los pronunciamientos de la Fed en busca de señales sobres sobre sus futuros pasos especialmente cuando, como ahora, Estados Unidos tiene un fuerte crecimiento económico, bajo desempleo y elevada creación de puestos de trabajo.



Los indicios de que la Fed seguirá por el sendero de aumentos graduales del costo del dinero, seguramente no agradarán al presidente Donald Trump quien considera que esa política monetaria fortalece al dólar y conspira con su objetivo de estimular a la economía.



En su comunicado tras dos días de análisis, el comité monetario de la Fed (FOMC) consideró empero que la actividad "progresa en fuerte ritmo". Apuntó también que el consumo, pulmón de la economía estadounidense, "aumentó sólidamente".



Esos dos cambios semánticos en relación al comunicado de su reunión de junio, que ya diseñaba una panorama optimista, deberían ser interpretados por los mercados como señales de un aumento de las tasas en la reunión del FOMC prevista para el 26 de setiembre.



La Fed repitió que espera que "futuras alzas progresivas" de las tasas acompañarán "una sostenida expansión de la actividad económica".



El comunicado no dice ni una palabra sobre los eventuales perjuicios que provocarían las conflictos comerciales internacionales e insistió que considera que los riesgos están "equilibrados".



El crecimiento del PIB de Estados Unidos alcanzó en el segundo trimestre una tasa de 4,1% por primera vez en cuatro años a consecuencia de las rebajas de impuestos instaurada en diciembre por Trump para impulsar a la economía.



La tasa de desempleo de 4%, que se mantiene "baja" según la Fed, podría haber caído a 3,9% en julio, estiman analistas. Los datos laborales oficiales se conocerán el viernes.



La Fed se felicitó de que la inflación se mantenga "en torno" a su meta de 2,0%. El índice inflacionario PCE, el que prefiere la entidad, mostró que, en ritmo anual, los precios subieron 2,2% tanto en junio como en mayo.



Los aumentos graduales de las tasas eliminan estímulos pero son consistentes con la idea de mantener el crecimiento de la economía y del mercado laboral mientras la inflación sigue rondando la meta de 2% en el mediano plazo, según el comunicado.



"Si alguien tenía dudas sobre un aumento de tasas en setiembre, ya puede mandarlas a dormir", dijo el economista Joel Naroff en una nota.



"Dada la evaluación de la Fed sobre el actual y el futuro crecimiento, son probables los aumentos de tasas en setiembre y diciembre y posiblemente cuatro aumentos más el año próximo a menos que la economía se desacelere abruptamente", dijo.



La consultora RDQ Economics observó que la Fed elevó su lenguaje dado los recientes datos económicos pero dijo que no modificó su visión a futuro.



Tras el comunicado de la Fed los bonos del Tesoro a 10 años llegaron a un rendimiento de 3%.

"Con la baja tasa de desempleo, la inflación cerca de la meta pero con una política aún complaciente, seguimos esperando otras dos alzas este año", dijo RDQ Economics.



Wall Street no quedó conforme con el comunicado y apenas se divulgó el índice Dow Jowes bajó y cerró en baja de 0,3%.