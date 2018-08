Gobierno confirmó que el 21 de agosto presentará la reforma del Código Penal y tendrá un capítulo sobre el aborto

Luego de que resultara rechazado el proyecto de despenalización del aborto en el Senado el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que el próximo 21 de agosto el Gobierno presentará la reforma del Código Penal, y que incluirá un capítulo sobre el aborto.



Si bien no brindó detalles sobre el texto, Peña señaló que el "comité de expertos" que está abocado a su redacción contempló esta problemática. Al mismo tiempo, destacó la iniciativa y dijo que "hace más de 100 años que no se actualiza".



En este marco, Peña descartó que vaya a impulsarse una consulta popular sobre la despenalización del aborto y se pronunció a favor de avanzar con políticas que prevengan "embarazos no deseados".



"No creemos que una consulta popular sea una opción", dijo Peña. En declaraciones formuladas en la Casa de Gobierno, el jefe de ministros señaló que se debe "mejorar el acceso a la salud" y prevenir "la cuestión del embarazo adolescente".



Peña indicó que hay "legislación vigente" sobre ese tema y se debe "ver cómo se van aplicando estas políticas de salud en las distintas provincias".



Con 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones, el proyecto aprobado en junio pasado por la Cámara de Diputados fue rechazado en su totalidad, luego de una sesión de 16 horas en la que no hubo margen para avanzar con una iniciativa intermedia que evitara que el tema caiga hasta el año próximo.