Pese a devaluación del peso, hubo menos turismo internacional en junio

La llegada de turistas no residentes en los aeropuertos de Ezeiza y Jorge Newbery registró en junio una caída interanual del 4%, mientras las salidas al exterior tuvieron un descenso del 5,8%, en igual medición.



En junio, se estimó un total de 156.800 llegadas de turistas no residentes, mientras las salidas al exterior alcanzaron 267.500, según cifras difundidas por el INDEC.



El saldo de los turistas internacionales resultó negativo en 110.700, como consecuencia de la diferencia entre el flujo de llegadas y las salidas al exterior de turistas residentes.



En el sexto mes del año, se estimaron unas 175.400 llegadas de turistas no residentes a la Argentina, con una disminución interanual de 0,8%.



En el primer semestre, se alcanzaron 1.265.800 llegadas de turistas no residentes y se registró un aumento de 4,9%, señaló el organismo.



Ezeiza y Aeroparque concentraron el 90,5% de las llegadas de turistas no residentes durante los primeros seis meses, con un incremento interanual de 2,1%.



Las salidas al exterior alcanzaron un total de 335.900 turistas residentes, cifra que registró un descenso interanual de 2,6% y en los seis primeros meses, totalizaron 2.555.400 turistas residentes y acumularon un incremento interanual de 11%.



Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque representaron el 80% de las salidas de turistas residentes en el semestre, con un crecimiento de 7% respecto al mismo período del año anterior.



Se registraron 57.100 llegadas de turistas brasileños, cifra que representó una disminución interanual de 2,2%.



Los turistas no residentes arribados a los aeropuertos de Ezeiza y al aeroparque Jorge Newbery provinieron, principalmente, de Brasil, 33%; seguido por Europa, 16,2%; y el grupo de países de Resto de América, 15,5%.



La estadía promedio de los turistas residentes fue 16,2 noches y la mayor permanencia se presentó en Europa, 21,7 noches, seguido por Estados Unidos y Canadá, 14,6 noches, y Bolivia, 14,5 noches.