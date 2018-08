Aguad recibió al secretario de Defensa de EEUU y dijo que "regresamos al camino del que no debimos alejarnos"

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, recibió la visita del secretario de defensa de Estados Unidos, James Mattis, con quien coincidió en la importancia de profundizar la "cooperación" en el marco de amistad entre ambos países.



Aguad dio la bienvenida a Mattis y a su comitiva, como así también al embajador de los Estados Unidos, Edward Prado, en el marco de una declaración conjunta, que ambos funcionarios brindaron ante la prensa en el salón San Martín del edificio Libertador.



El ministro aseguró tener "por delante un amplio campo para una mayor cooperación", en el contexto de la primera visita oficial que el funcionario estadounidense lleva adelante por Sudamérica con el objetivo de reforzar las relaciones entre las Fuerzas Armadas de su país y los de la región.



"Si bien Argentina se había apartado durante varios años de sus leales socios y amigos, hemos regresado al camino del que no debimos alejarnos", enfatizó.



Al respecto, el funcionario aseguró que "mucho se ha logrado en las relaciones bilaterales, pero todavía puede hacerse bastante más".



Luego, al recordar expresiones durante la visita realizada por el presidente Mauricio Macri a la Casa Blanca, dijo que "apostamos a una relación inteligente de mutuo beneficio, tenemos mucho para construir".



Por su parte, Mattis afirmó que "es un placer" visitar la Argentina, que consideró como "un socio y amigo de Estados Unidos".



Durante su mensaje, el funcionario se expresó a favor de un trabajo conjunto, al hablar de una "colaboración militar estrecha para la seguridad de nuestros pueblos".



El funcionario de la administración de Donald Trump, se refirió además a la importancia de "estrechar las relaciones conjuntas en ayuda humanitaria y en actividades estaduales", como las que se están realizando entre las fuerzas de seguridad militar de la Asociación de Georgia con soldados de nuestro país.



"Esto es construir relaciones de confianza y transparencia para la seguridad de nuestros pueblos", precisó Mattis, quien además destacó el liderazgo de Argentina en la región y puntualmente en lo próxima cumbre de presidentes del G20 que se realizará en Buenos Aires.



"El liderazgo de Argentina en la región es importante", enfatizó Mattis, quien además resaltó que ambos pueblos mantienen desde hace 200 años "relaciones que están unidas en valores de liberada democracia y estado de derecho".



"Vine aquí para escuchar y atender para forjar un futuro lleno de trabajo en equipo militar en todas las fuerzas. Cuando haya un problema estaremos juntos para ayudarnos", indicó el Secretario de Defensa estadounidense.



Durante su discurso, Mattis precisó que "Estados Unidos no olvida como la Argentina fortaleció el lazo en las relaciones con Estados Unidos en la crisis de los misiles" y cuando "envío dos buques a la guerra del Golfo", en 1990.



Previamente, Aguad no solo agradeció la visita de Mattis a la Argentina que, según indicó "nos permitirá conversar temas de común interés y seguir fortaleciendo esta relación estratégica", sino tambien por la colaboración en la búsqueda del ARA San Juan.



En ese sentido, subrayó que "la cercanía entre nuestros pueblos quedó reflejada en la gran colaboración que estados Unidos nos brindó frente a la tragedia del ARA San Juan, siendo el país que más medios aportó a la búsqueda del submarino".



Además, subrayó "queremos agradecerles por tamaño gesto que no será jamás olvidado".