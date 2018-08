Cuadernos: crean un fideicomiso para que no se frene la obra pública

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ratificó la continuidad de las obras públicas que encaró el Gobierno y aseguró que "no se van a detener". A tal fin, anticipó que se pondrá en marcha un fideicomiso que permitirá asegurar su financiamiento y destrabar los créditos a corto plazo que se negociaron en las licitaciones PPP (Participación Público Privada).



Según el funcionario, "la llamada causa de los cuadernos ha generado incertidumbre sobre la continuidad de las obras públicas, pero éstas obras no se van a detener y las PPP van a comenzar en tiempo y forma".



En conferencia de prensa, Dietrich resaltó que el equipo de Gobierno estuvo trabajando "para asegurar que esto suceda". "Y hemos decidido constituir un fideicomiso, que va a permitir que los aportes de los bancos para financiar (las obras) vayan a través de este fideicomiso del Estado a las empresas", señaló.



Dicho instrumento, al que el ministro calificó como "una herramienta financiera para darle fluidez a la obra pública", será administrado por la cartera de Transporte, y el Banco Nación aportará un capital de 200 millones de dólares para las empresas que tienen la concesión de los seis corredores viales ya licitados y otros 30.000 millones de pesos para descuento de los certificados de obra, según precisó el presidente de esa entidad, Javier González Fraga.



"Esto va en línea con la búsqueda de transparencia en la obra pública, que es una parte sustancial de los objetivos del Gobierno", resaltó González Fraga.



"Es muy importante el aporte que hará el Banco Nación para el funcionamiento de este fideicomiso, que luego será acompañado por otros bancos privados", explicó Dietrich.



Hasta ahora en concreto el PPP tiene otorgados seis corredores viales, con una inversión de u$s 6.000 millones. El ministro de Transporte aseguró que las obras van a comenzar como estaba previsto, en octubre próximo.



Vale recordar que, entre las empresas involucradas que ganaron la adjudicación de obras PPP están José Cartellone Construcciones Civiles, Helport (cuyo accionista mayoritario a Eduardo Eurnekian), y Vial Agro, del empresario Pablo Quantín.



Asimismo, Dietrich aseguró que "no hay favoritismo" por determinadas empresas en las licitaciones de obras públicas. "No hay favoritismo, hay licitaciones transparentes", enfatizó, a la vez aseguró que "estamos exigiendo políticas muy rigurosas de ética y transparencia a cada una de las empresas" que participen del programa de PPP.



Por otro lado, el funcionario aseguró que por el momento las empresas que están siendo investigadas en la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio por presuntas coimas en la obra pública seguirán al frente de las obras que tienen adjudicadas y que hasta tanto no haya una definición judicial podrán seguir presentándose a licitaciones.



De hecho, Dietrich hizo hincapié en que "hay que diferenciar a las empresas de las personas". Es decir: las compañías investigadas seguirán operando, más allá de la investigación judicial.