Blejer: "Se ha vuelto a acelerar la inflación y podría estar empezando un proceso recesivo"

El economista Mario Blejer mostró preocupación por la "improvisación" y "confusión" con la que el Gobierno conduce la situación, y consideró que la inflación "se ha vuelto a acelerar y podría estar empezando un proceso recesivo".



"Estamos pasando por un período de mucha tensión. Hay expectativas negativas y poca credibilidad. No es un buen momento. Es decir, hay un panorama negativo en términos generales, aunque algunos sectores se beneficien de la devaluación", declaró Blejer en declaraciones a FutuRock.



Para Blejer, "hay muchas cosas que el Gobierno está haciendo de forma correcta, pero hay también mucha confusión en la política económica. Eso es lo que me preocupa. Vamos para un lado, vamos para el otro, parecería ser un poco improvisado". Y añadió: "Hay una presión muy alta también. El dólar se ha devaluado dentro de los parámetros normales de una devaluación. Hoy no está caro con respecto a la historia, está caro con respecto a los meses anteriores".



"Tenemos problemas de productividad, de eficiencia, El dólar tiene que estar relativamente alto. Además de eso, en este país, nos hemos acostumbrado a ver al dólar como forma de ahorro", consideró, ante de analizar que "se ha vuelto a acelerar la inflación y podría estar empezando un proceso recesivo". "Es un período difícil, un panorama negativo sin dudas", remató.



Asimismo, consideró: "Hay que tener mucho cuidado con los cálculos. Le tengo más confianza a alguien que diga que el dólar llega a $24,90 a fin de año, que los que sostienen que va a quedar en $33,25. Hay muchas cosas que afectan a la cotización de la moneda y se hace muy difícil predecir".



Sobre la situación financiera y el acuerdo con el FMI, Blejer opinó que "el mercado en general tiene muchas dudas en cuanto a las posibilidades de pago. Se heredó un déficit fiscal importante. La idea fue cerrarlo de a poco. Si no se pueden financiar las partes que quedan abiertas, tenemos una crisis".



"El número que puso el Fondo sobre la mesa no es suficiente. Están buscando otra pila de dinero para poner en la vidriera. No es que brecha será mayor, sino la inquietud del público", dijo el economista. Y concluyó: "A pesar de que el ajuste macroeconómico es como se lo planeó o incluso mejor, faltan recursos para dar confianza y credibilidad".





