Dólar: el BCRA compró u$s745 millones en la semana y las reservas volvieron a crecer

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a cerrar con saldo positivo en el mercado cambiario al comprar u$s80 millones este viernes 24 de abril. Si bien la autoridad monetaria desaceleró el ritmo de acumulación en relación a las ruedas previas, en la semana registró un resultado a favor de u$s745 millones , más elevado que el de la semana pasada.

De esta forma, la entidad acumula en abril compras por u$s2.381 millones , mientras que en lo que va de 2026 el saldo comprador asciende a u$s6.761 millones . El promedio diario se mantiene en niveles elevados, consolidando una racha sostenida de intervención oficial en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Con solo cuatro ruedas por delante, abril se perfila como un mes récord en adquisición e divisas, impulsado principalmente por la liquidación del agro y estabilidad cambiaria. Vale remarcar que el Central ya se encuentra cada vez más cerca de cumplir la meta de u$s10.000 millones que se propuso sumar en el MLC este año.

En este marco, las reservas internacionales brutas se mantuvieron por encima de los u$s46.000 millones. Con un incremento diario de u$s17 millones, el stock alcanzó los u$s46.184 millones (máximo de más de dos semanas) , sosteniendo la tendencia de recomposición de divisas. En la semana avanzaron u$s393 millones, tratándose así de la cuarta mejora semanal al hilo.

Desde PPI, resaltaron que, tras la publicación de la Planilla de Reservas Internacionales y de Liquidez en Moneda Extranjera del BCRA de marzo, las reservas netas en su medida más exigente (que descuenta como pasivos de corto plazo los depósitos del Tesoro y los vencimientos de BOPREAL a doce meses) se ubicarían en torno a -u$s750 millones al 21 de abril, su mejor nivel desde fines de octubre.

A su vez, destacan que “en los últimos dos días el BCRA compró US$299 millones, aunque levemente contrarrestados por valuaciones negativas netas en oro y yuanes por unos u$s15 millones, lo que las dejaría en la zona de -u$s500 millones” lo que implica que potencialmente la entidad podría alcanzar el resultado neutro de reservas netas en las próximas ruedas.

En paralelo, el dólar mayorista avanzó 1,56% hasta los $1.399,5 y quedó al borde de superar la barrera de los $1.400, en una jornada en la que el volumen operado en el MLC representó apenas el 8% del total, reflejando una menor participación relativa en el mercado cambiario.

Este viernes el BCRA presentó su Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, donde se detalla que durante el mes de marzo la entidad se habría hecho con un saldo de u$s1.671 millones en el mercado de cambios, mientras que los clientes y las entidades vendieron u$s1.130 millones y u$s487 millones, respectivamente.

A si mismo, destaca que el sector agroexportador, representado en el informe por “Oleaginosas y Cereales” habría sido el mayor oferente de divisas en el mes, donde habría acumulado un saldo vendedor de u$s2.166 millones, seguido por el resto del sector real, con u$s1.222 millones netos vendidos.

Esto evidencia que la liquidación de la cosecha gruesa, que suele comenzar habitualmente en el mes bajo análisis, resulta ser uno de los factores determinantes para explicar la estabilidad cambiaria y el ritmo de compras del BCRA en el mercado de cambios.