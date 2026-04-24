Cuánto sale una aspiradora robot: precios, ventajas y desventajas

Millones de personas alrededor del mundo utilizan este invento para ahorrar tiempo y mantener su hogar limpio.

El mantenimiento del hogar ofrece diversas alternativas para la limpieza de ambientes. Si bien muchos optan por dejarlo impecable con sus propias manos, quienes disponen de poco tiempo buscan maximizar la eficiencia para delegar tareas manuales y priorizar sus responsabilidades.

Es allí cuando este invento toma relevancia, ya que las aspiradoras robots se consolidaron como un aliado estratégico para mantener los suelos brillantes y sin suciedad. No obstante, para elegir la mejor opción, hay que tener en cuenta varios aspectos que trascienden el precio.

Estas aspiradoras son cada vez más utilizadas, debido a que son prácticas y no requieren tanta supervisión.

Una aspiradora robot es un equipo autónomo que recorre la casa sin intervención directa , aspirando el polvo y la suciedad por los ambientes. Funciona con sensores que le permiten detectar obstáculos, evitar caídas y, en los modelos más avanzados, reconocer cómo está distribuido el hogar.

No todos trabajan de la misma forma. Los modelos más básicos se mueven de manera aleatoria o con patrones simples, chocan con objetos y cambian de dirección para cubrir la superficie. Son los más accesibles y están pensados para espacios chicos o con pocos muebles.

En un nivel intermedio aparecen los equipos con navegación inteligente. Estos utilizan sensores láser o sistemas similares para escanear el ambiente, identificar cada uno y organizar recorridos más ordenados. De esta manera, se puede elegir qué habitaciones limpiar o evitar zonas específicas.

En la gama más alta, hay modelos que vuelven solos a su base, se vacían automáticamente y, en algunos casos, lavan y secan sus mopas sin intervención del usuario. Ahí ya no se trata solo de aspirar, sino de delegar casi toda la limpieza del piso.

Qué hay que tener en cuenta antes de comprar una aspiradora robot

El primer punto es el tipo de vivienda. Un departamento chico, con pocos obstáculos, no necesita el mismo equipo que una casa grande con varios ambientes. En espacios reducidos, un modelo básico puede alcanzar, mientras que en superficies amplias se vuelve clave contar con un equipo que reconozca bien los espacios y se mueva de forma ordenada.

La potencia de succión es otro factor concreto. Los equipos más simples sirven para suciedad liviana, pero si hay alfombras, mascotas o acumulación frecuente de polvo, conviene optar por modelos con mayor fuerza de aspirado. También hay que prestar atención a la batería. Algunos robots funcionan durante una hora y otros pueden superar las dos horas de limpieza continua.

La forma en que se mueve el robot cambia completamente la experiencia. Los modelos que reconocen la distribución de la casa permiten ordenar la limpieza, mientras que los más básicos repiten zonas o dejan sectores sin cubrir.

Por último, están las funciones adicionales. El autovaciado, que permite que el robot descargue la suciedad en una base sin intervención, y la función de mopa son extras que suman comodidad, pero también encarecen el producto.

Aspiradora robot Freepik Los modelos más avanzados suman más opciones. Aspiradora robot Freepik

Ventajas y desventajas de una aspiradora robot

El principal punto a favor es el tiempo. Una aspiradora robot permite mantener el piso limpio sin tener que hacerlo de forma manual todos los días. Se puede programar, funciona sola y en muchos casos trabaja incluso cuando no hay nadie en la casa. También aporta regularidad, ya que al limpiar de forma frecuente, evita que se acumule suciedad.

Otro aspecto positivo es la automatización. Los modelos más completos prácticamente no requieren intervención. Vuelven a su base, se cargan y siguen funcionando sin necesidad de supervisión constante.

Del lado negativo, la principal limitación es que no reemplaza del todo a una aspiradora tradicional. Hay sectores a los que no llega, como rincones muy cerrados o superficies en altura, y en algunos casos necesita ayuda para limpiar zonas específicas.

También hay que considerar el mantenimiento. Los cepillos se desgastan, los filtros se ensucian y el depósito necesita vaciarse, sobre todo en los modelos sin base automática. No es un equipo completamente autónomo, aunque reduzca bastante el trabajo manual.

Precios y alternativas de aspiradora robot en 2026

En abril de 2026, el mercado argentino muestra una diferencia clara entre segmentos. Los modelos más básicos, con navegación simple, se ubican entre los $135.000 y los $300.000. Son equipos pensados para espacios chicos, con funciones limitadas pero suficientes para una limpieza liviana.

En la gama media aparecen los robots que reconocen la distribución del hogar y permiten organizar la limpieza por ambientes. Estos modelos tienen mayor potencia y funcionan mejor en espacios amplios, con valores que van aproximadamente de $350.000 a $850.000.

El salto más grande se da en la gama alta. Ahí aparecen equipos con autovaciado, estaciones completas de limpieza y funciones avanzadas como reconocimiento de objetos. En estos casos, los precios parten desde el millón de pesos y pueden superar los $4.000.000.