Cuánto debés depositar en un plazo fijo para ganar $100.000 a 30 días

El rendimiento depende de la tasa del banco y del canal utilizado para constituir la inversión.

Con tasas actuales cercanas al 19%, el plazo fijo sigue siendo una opción elegida para generar ingresos en pesos.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas en Argentina para generar ingresos en pesos sin asumir grandes riesgos . Con tasas que rondan el 18% al 21% nominal anual, es posible calcular cuánto capital se necesita invertir para alcanzar una ganancia determinada en un período de 30 días.

Actualmente, muchas entidades ofrecen mejores condiciones a través de home banking, lo que permite obtener una rentabilidad levemente superior en comparación con la operatoria presencial. Esta diferencia, aunque parezca menor, puede impactar de forma significativa en el resultado final de la inversión.

Las tasas de interés para plazos fijos varían según la entidad bancaria, lo que impacta directamente en la rentabilidad final . El promedio del sistema financiero se ubica en torno al 21,6% TNA para depósitos a 30 días, según datos del Banco Central.

Estas diferencias hacen que el rendimiento final pueda variar incluso invirtiendo el mismo monto, por lo que elegir el banco adecuado es clave para maximizar ganancias . Otro factor importante es el canal de constitución. En muchos casos, operar por home banking ofrece tasas levemente superiores a las de sucursal, lo que mejora el resultado final.

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¿Cuánto se debe invertir para ganar $100.000 en un plazo fijo de 30 días?

Para calcular cuánto capital se necesita invertir, es fundamental considerar la tasa de interés y el plazo. Tomando como referencia el Banco Nación, con una inversión de $6.800.000 a 30 días:

Por sucursal (TNA 18,00%): La ganancia estimada es de $100.602,74

(TNA 18,00%): La ganancia estimada es de $100.602,74 Por home banking (TNA 19,00%): La ganancia estimada asciende a $106.191,78

Esto muestra una diferencia clara entre operar por canales digitales o de forma presencial. A igual capital, la tasa más alta permite obtener un rendimiento mayor.

Entonces, para alcanzar una renta cercana a los $100.000 mensuales, se necesita un capital inicial que ronda los $6,8 millones bajo las condiciones actuales. Este cálculo se basa en un plazo fijo tradicional a 30 días, sin reinversión de intereses. Si se renueva mes a mes, el rendimiento puede variar según los cambios en las tasas.

Es importante tener en cuenta que el interés del plazo fijo es simple, es decir, se calcula sobre el capital inicial y no sobre intereses acumulados dentro del mismo período. La tasa de interés es el factor determinante en el rendimiento del plazo fijo. Una diferencia de uno o dos puntos porcentuales puede representar miles de pesos en la ganancia mensual.

En el caso analizado, pasar de una TNA del 18% a una del 19% implica una mejora de más de $5.000 en solo 30 días con el mismo capital. Esto demuestra la importancia de comparar entre bancos y elegir el canal más conveniente para invertir. También hay que considerar que las tasas pueden cambiar mes a mes, ya que dependen de las decisiones del Banco Central y del contexto económico.

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Si bien el plazo fijo es una inversión de bajo riesgo, existen algunos aspectos clave a considerar. En primer lugar, la inflación. Si el aumento de precios es mayor que la tasa de interés, el rendimiento real puede ser negativo, incluso si se obtiene una ganancia nominal.

Por otro lado, la liquidez. El dinero queda inmovilizado durante el plazo acordado, generalmente 30 días, sin posibilidad de retirarlo anticipadamente en un plazo fijo tradicional.

También es importante evaluar alternativas, como plazos fijos UVA o fondos comunes de inversión, que pueden ofrecer mejores rendimientos en determinados contextos.

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El plazo fijo sigue siendo una opción elegida por su simplicidad y previsibilidad. Permite conocer de antemano cuánto se va a ganar y no requiere conocimientos avanzados de inversión. Sin embargo, su rendimiento está directamente atado a la tasa de interés, lo que limita su capacidad de ganarle a la inflación.

Quienes buscan generar ingresos mensuales deben contar con un capital elevado para alcanzar montos significativos, como los $100.000 analizados. Aun así, sigue siendo una herramienta válida dentro de una estrategia de ahorro, especialmente para perfiles conservadores que priorizan la seguridad por sobre la rentabilidad.