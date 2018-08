Tiscornia: "Sería razonable que el Central interviniera para dar certidumbre"

El economista Camilo Tiscornia atribuyó la megadevaluación a una "falta de confianza" de los mercados en el Gobierno nacional y en la capacidad de cumplir con los próximos vencimientos de deuda.



"Hay un problema de confianza muy fuerte. El centro está puesto en las finanzas públicas, en la capacidad del Gobierno de hacer el ajuste fiscal el año que viene y de poder cumplir con los vencimientos de deuda, sobre todo con el vencimientos de Letes, que son en dólares", analizó director de C&T Asesores Económicos en diálogo con ámbito.com.



Según el analista, los próximos pasos del Poder Ejecutivo serán en búsqueda de mayor seguridad. "Dará mayor certidumbre de que puede conseguir los fondos que necesita, habrá que ver si no hay que recurrir más allá del Fondo Monetario, a un acuerdo con (el Tesoro de) los Estados Unidos, o con bancos, que por más que el FMI adelante los fondos del 2020 y 2021, es necesario que se pueda disponer de algo más de dinero ahora, que dé certidumbre y poder de fuego al Banco Central en el mercado de cambios", expresó el egresado de la UCA.



Tiscornia cree que llegó el momento de limitar la libre flotación de la divisa para enviar una fuerte señal. "En un tipo de cambio cercano a este, o más alto, el Banco Central debe intervenir fuertemente para que no siga subiendo, porque genera muchos perjuicios", consideró.



Sin embargo, el economista aclaró que para intervenir se requiere un "timing" particular y los fondos necesarios. "Para hacerlo hay que asegurarse que se consigue la pata del Fondo o de algún lugar para garantizar que se van a cumplir los vencimientos de deuda, y ahí sí potenciar el poder de las reservas del Central. Cuando uno hace distintas relaciones de respaldo de lo que está circulando, dan tipos de cambio en torno a $ 33, $ 34 o $ 35, con lo cual, si se puede despejar bien el frente fiscal, sería razonable que el Banco Central interviniera para dar certidumbre y cortar con este movimiento de muchísima desconfianza".



Asimismo, el magister de la Universidad Torcuato Di Tella alertó por el doble compromiso que tiene la Argentina y recomendó ser cuidadoso con el "poder de fuego" de la entidad monetaria. "Eventualmente, si quisiera intervenir en el mercado, hay que ver las reservas que tiene porque si tiene que cubrir las Letes y sostener el dólar se va a complicar".



En el plano político, Tiscornia aseguró que "hay una incertidumbre de fondo acerca de si Macri puede o no ser reelecto" el año que viene y eso también impacta. "Cuanto más se complique el escenario, a priori, en el día de hoy, resulta más complejas las posibilidades de reelección y eso genera temor en los inversores", indicó.