Qué opina el mercado del programa financiero del Gobierno

El impacto del anuncio sobre el nuevo programa financiero de Gobierno para 2019, que incluye la meta de terminar con el déficit fiscal primario, comienza a notarse este martes en los mercados argentinos, que recuperaron hoy su operatoria habitual, tras el feriado en EEUU del lunes.



En diálogo con ámbito.com, distintos operadores coincidieron en afirmar que la incertidumbre persiste en el mercado porque se duda de la implementación de todas las medidas necesarias para cumplir con el objetivo de déficit fiscal el próximo año.



La atención de los inversores ahora, además, se traslada a las negociaciones con el FMI, dado que se busca conseguir adelantar los desembolsos, una condición crucial para despejar cualquier duda crediticia respecto a la capacidad de pago del país en el 2019.



Christian Buteler, analista financiero



"En vista a los resultados del mercado en este momento (la bolsa porteña cede un 4% y el dólar supera los $ 40), los anuncios del Gobierno no han convencido al mercado".



"La propuesta de terminar con el déficit primario en 2019 es positiva pero los inversores dudan de si se podrá cumplir con ese objetivo. La crisis de confianza se demuestra claramente en este aspecto".



Fernando Izzo, socio de ABC Mercado de Cambios



"El dólar por ahora va a ser demandado por un par de meses más con poca oferta. En diciembre entraría liquidación de trigo que viene con buen volumen y la exportación de carne también sigue ingresando divisas, pero hay muchos inversores ($ 627.000 millones en Lebac, que vencen el 18 de este mes, bancos y Leliq) que se van yendo de la moneda doméstica y pasan a la dura. Es decir, que el dólar sigue gustando como cobertura a pesar que hay un mercado de Futuros "Rofex" que no se usa en la medida que es necesario para hacer negocios rentables con seguro de cambio con una garantía de 15%".



"En la situación actual, parecería que según estudios de economistas destacados, estaría en un equilibrio con el peso a $ 40 con un agregado tal vez de un poco del porcentaje de inflación, para fin de año, a $ 45,70 con una tasa implícita de 39%TNA.



Y por último nos está perjudicando desde hace meses la fortaleza del dólar en forma global, que les pega a todos los países emergentes, en cierta medida, desde ya hace casi medio año atrás".



Federico Pérez, Head Portfolio Manager de Axis Inversiones



"En el mercado, hay sabor a poco. Hubiera sido positivo que el Gobierno hubiese anunciado cambios más estructurales o contundentes. La clave ahora es que el FMI nos preste también para controlar el mercado cambiario, y no sólo para los servicios de deuda. Lo que tiene que transmitir el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, a las autoridades del Fondo es que, en países como la Argentina, el tipo de cambio es la temperatura del mercado, por lo que hay que evitar que se recaliente la plaza cambiaria".



"Mientras tanto, el Banco Central debe mantener las subastas de dólares hasta que se enfríe la demanda y que el mercado se dé cuenta que el nivel de los $ 40 es demasiado".



"A los analistas nos hubiera gustado un paquete de medidas pero todavía estamos en veremos acerca de cómo nos irá con el FMI".



Gustavo Ber, economista y analista financiero



"Los anuncios fiscales resultan funcionales en términos de apuntar a acelerar el objetivo de ¨déficit cero¨ ya para el 2019, aunque como siempre las dudas de los inversores pasarán por la compleja implementación".



"En relación a la expectativa por un recambio de gabinete que permita a los inversores otorgar mayor crédito, tras el desgaste sufrido por sus integrantes en este proceso de deterioro, es donde se han logrado menos avances en los últimos anuncios, toda vez que más allá de la reducción de los ministerios la lectura dejó sabor a poco tanto en términos de funcionarios como de ajuste del gasto de la política, lo cual sería una positiva señal dentro del profundo proceso de ajuste al sector privado".