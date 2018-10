Dujovne envió una señal al campo: "No buscamos elevar la presión fiscal al agro"

En medio del malestar en el campo por las modificaciones al impuesto de Bienes Personales, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que "no es intención" del Gobierno aumentarle la presión impositiva al sector agrícola al sector agropecuario en 2019. Asimismo, insistió con que las



"Es nuestra intención no elevar la presión impositiva para el campo con los cambios que se están realizando a los Bienes Personales. Por eso estamos trabajando con los representantes del oficialismo en el Congreso", dijo Dujovne. "Argentina tiene que seguir bajando sus impuestos", reconoció.



Firme en su decisión de que el proyecto de Presupuesto 2019 sea votado el próximo miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados, el oficialismo ajusta las últimas tuercas del proyecto en una negociación contrarreloj con sectores del PJ "dialoguista" para intentar conseguir la mayor cantidad de firmas para el dictamen que pondrán en consideración este martes.



La reunión de la comisión de Presupuesto será a 10 en el anexo C de la Cámara baja, cuando se pasará en limpio el dictamen cuyo aval Cambiemos tiene encaminado con buena parte del Bloque Justicialista, luego de que la semana pasada quedaran acordados los proyectos concomitantes englobados en el paquete fiscal.



Se trata de la adenda al Consenso Fiscal 2018, el revalúo de Ganancias y la suba de las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales: de aprobarse, los tres contribuirán a expandir la recaudación de las provincias y de esa manera compensar el ajuste presupuestario que Nación aplicará.





