Hallaron un paquete bomba en el buzón de la casa de Soros

Soros no se encontraba en su vivienda al momento del hecho.

La Policía halló un paquete que contenía un dispositivo explosivo en el buzón de la vivienda del multimillonario estadounidense George Soros ubicada en la ciudad neoyorquina de Bedford.



Según informó el diario "The New York Times", "un empleado de la vivienda lo abrió y aseguró que parecía ser un explosivo", por lo que el paquete fue trasladado a una zona boscosa, donde fue detonado por el equipo antiexplosivos.



El magnate, quien no se encontraba en su vivienda en ese momento, es uno de los objetivos usuales de activistas de la derecha de EEUU y Europa del Este.