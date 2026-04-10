Financiación de autos en la Argentina: créditos a tasa 0% y montos de hasta $45 millones impulsan las ventas + Seguir en









Las automotrices refuerzan sus planes en abril con propuestas que combinan cuotas sin interés, plazos extendidos y alternativas en UVA para distintos perfiles de clientes.

Peugeot, una de las marcas que ofrece ofertas financieras

En un escenario donde el acceso al auto nuevo depende cada vez más de las condiciones de pago, Peugeot despliega en abril una oferta financiera amplia que apunta a dinamizar sus ventas en el mercado argentino. La marca combina alternativas de corto y mediano plazo con tasas promocionales y montos elevados para distintos perfiles de clientes.

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Entre las opciones principales, ofrece una Tasa Express 0% a 18 meses, con un tope financiable de $16.000.000, disponible para toda su gama. A esto se suma una propuesta más extensa, con tasa 0% a 24 meses para modelos clave como el Peugeot 208 y el Peugeot 2008, que permite financiar hasta $20.000.000.

Más opciones para acceder al 0km con financiación flexible Para quienes requieren montos mayores, la automotriz habilita líneas de crédito de hasta $36.000.000, con plazos de hasta 48 meses. En el caso de vehículos como Peugeot Boxer, Peugeot 3008, Peugeot 408 y Peugeot 5008, el financiamiento se amplía hasta $45.000.000, cubriendo tanto necesidades particulares como profesionales.

Además, incorpora créditos UVA, con una alternativa a 24 meses a tasa 0% para financiar hasta $24.000.000, y otra a 36 meses con TNA del 9,9% que alcanza hasta $26.000.000, disponible para modelos como Peugeot 208, Peugeot Partner y Peugeot 2008.

RAM refuerza la oferta con tasas 0% y montos más altos En paralelo, RAM también impulsa su estrategia comercial con promociones financieras agresivas. La marca ofrece tasa fija 0% a 12 meses para montos de hasta $24 millones, y tasa 0% a 18 meses con un tope de $18 millones, disponibles para toda su gama.

A su vez, incorpora una línea de préstamos UVA a tasa 0% a 12 meses, con financiación de hasta $30 millones, además de alternativas que permiten cubrir hasta el 80% del valor del vehículo. dakota Como diferencial, el modelo RAM Dakota cuenta con una propuesta exclusiva que permite financiar hasta $30 millones a tasa fija 0% a 12 meses, reforzando su posicionamiento dentro del segmento. Como diferencial, el modelo RAM Dakota cuenta con una propuesta exclusiva que permite financiar hasta $30 millones a tasa fija 0% a 12 meses, reforzando su posicionamiento dentro del segmento. En conjunto, estas herramientas reflejan cómo el financiamiento se convierte en el principal motor de ventas en la Argentina, en un contexto donde las condiciones de crédito son determinantes al momento de decidir la compra de un vehículo.