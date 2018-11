Los préstamos comerciales cayeron 7,8% durante octubre

La línea de préstamos comerciales experimento una caída del 7,88% durante octubre en relación al mes de septiembre según el último informe del BCRA. En cambio, la variación internual representa un aumento del 7,7% ubicándola con un stock de cartera de $409,844.



Esta fuerte caída es la evidencia de los resultados del "apretón" financiero llevado adelante por las autoridades económicas de nuestro país, al punto que el crecimiento no solo está por debajo de los valores de la tasa de interés activa, tampoco mantiene los valores en términos reales comparado con la tasa de ajuste de precios mayoristas que publica INDEC.



"Por esta vía se está forzando a industrias y comercios a disminuir los stocks de productos para obtener liquidez con la cual cancelar los préstamos. De esta manera aumenta la oferta de los bienes en el mercado, como una medida que contribuya a desacelerar la inflación", explicó Guillermo Barbero, Socio de FIRST CAPITAL GROUP.



"El alza generalizada de la tasa de interés activa promovió cancelaciones de capital y restringió las ofertas de nuevos créditos de las Entidades Bancarias, además de poner en pausa los requerimientos de la demanda, quedando la misma a la espera de un panorama financiero más claro", aseguro Guillermo Barbero. Socio de FIRST CAPITAL GROUP.



El BCRA considera "préstamos comerciales" a todo tipo de asistencia, con excepción de la Cartera afectada a consumo y o vivienda. En pocos renglones, la finalidad de estos préstamos puede ser utilizados tanto al inicio del negocio para los gastos de apertura o luego para financiar las operaciones del mismo o también para expandir el negocio, como así también para cubrir necesidades financieras como el pago de deuda pendiente.



Así, la cartera comercial mide y tiene en cuenta la capacidad de pago según sus flujos futuros de fondos. Mientras que la cartera de consumo, por el contrario, se mide por el grado de cumplimiento en el pago.