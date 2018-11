Para Dujovne, "nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno"

El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, señaló que el país entre este año y el próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi tres puntos del Producto, y destacó que "esto nunca se había hecho en Argentina sin que caiga el Gobierno, un ajuste fiscal de esta magnitud".



Durante su disertación, en la que el economista Claudio Zuchovichi actuó de interlocutor, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que en 2019 el gasto bajará 10% en términos reales, y que el ajuste fiscal incluirá también suba de impuestos. "Todo el ajuste que hemos hecho hasta 2018 fue del lado del gasto. El ajuste fiscal del año próximo se hace mitad y mitad entre baja de gasto y suba de impuestos", dijo el ministro. Según Dujovne, "para converger a la meta fiscal que necesitamos no nos alcanzaba con el gasto. Hemos bajado 10% y el año que viene bajaremos otro 10% el gasto en términos reales".



El titular de Economía adelantó una desaceleración de la inflación en noviembre, y afirmó que el Gobierno ganará las elecciones del año próximo porque "los pueblos no vuelven hacia atrás", al disertar hoy en el 50° aniversario de la Comisión Nacional de Valores (CNV).



Tras afirmar que "lo que se ha hecho en estos tres años no se ha hecho en la historia argentina", precisó que "la presión impositiva es ligeramente más baja que la que recibimos en 2015", y que "el gasto primario lo vamos a bajar cuatro puntos del PBI, de 24 puntos a 20 a fines del año próximo". "Ya hemos bajado tres puntos el gasto primario, y el año que viene vamos a terminar en 20 puntos de gasto primario de la Administración Nacional", manifestó Dujovne.



Consultado sobre el bono de fin de año, indicó que "tiene un costo fiscal de 3.000 millones de pesos", y remarcó que "de ninguna manera pone en riesgo toda la trayectoria fiscal que tenemos".



Respecto de la inflación, dijo que la de octubre va a seguir siendo alta porque tiene un arrastre del mes de septiembre, pero adelantó que "en noviembre empezamos a ver una desaceleración. La inflación va a ser sustantivamente más baja que en octubre".



En el terreno de la política, Dujovne afirmó que "vamos a ganar las elecciones del año que viene", porque "los pueblos no vuelven hacia atrás".