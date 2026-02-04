Se despertó el dólar blue: anotó su primera suba en siete jornadas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $5 este miércoles 4 de febrero.

El dólar blue anotó su primer incremento en siete jornadas. Aun así, se mantuvo por debajo del resto de las cotizaciones paralelas al oficial.

El informal subió $5 este miércoles 4 de febrero, a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Por ende, el precio terminó apenas por encima de la cotización mayorista (brecha del 0,5%), pero no llegó a alcanzar al MEP y al CCL.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.447,50 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.465,28 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 1,2% .

El dólar MEP opera a $1.457,43 y la brecha con el dólar oficial es de 0,8% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 4 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 4 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.493,41, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 4 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s73.499, según Binance.