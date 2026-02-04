Diputados acordó convocar a sesión el jueves 12 para tratar el proyecto de Régimen Penal Juvenil

La Libertad Avanza puso un pie en el acelerador y apura el nuevo Régimen Penal Juvenil en Diputados. Este miércoles, tras una reunión de la que participaron los jefe de bloque, se acordó convocar a una sesión para el próximo jueves con el texto que lleva a 14 años la edad de imputabilidad como único tema. Se retomará el texto dictaminado en mayo del año pasado, con el agregado presupuestario que reclamaban los gobernadores .

Pasadas las 14, los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados se reunieron para definir los pasos a seguir de cara al 27 de febrero, día en que culmina el período de sesiones extraordinarias. Mientras el Senado ultima los detalles para avanzar con la Reforma Laboral, que se llevará al recinto el próximo miércoles, en el despacho de Martín Menem, se delineó la hoja de ruta, con el texto que fue reflotado por la senadora Patricia Bullrich, tras el asesinato de Jeremías Monzón, que involucra a menores de edad .

Según pudo saber Ámbito, la propuesta del oficialismo fue la siguiente: el martes se constituirán las comisiones de Familia, niñez y juventudes, junto con la de Justicia . Ambas, además de Presupuesto y Legislación Penal, que ya fueron conformadas en diciembre, son las cuatro que deben abocarse al proyecto.

En tanto, al día siguiente, es decir el miércoles, se celebrará el plenario de comisiones para avanzar con la firma de los dictámenes, para llevarlo al recinto el jueves . Según dio a conocer el oficialismo, sus intenciones son insistir con el mismo texto que recibió dictamen el año pasado . En aquel entonces, luego de arduas negociaciones y concesiones, el oficialismo (aún estando en franca minoría) se alzó con el dictamen de mayoría.

Con la nueva composición de la cámara, los libertarios más que duplican el número de legisladores. Por eso, el oficialismo da por descontado que cuentan con las firmas en comisión y los votos en el recinto para insistir con ese mismo texto . Vale recordar que, incluso, una parte de Unión por la Patria, que tiene como referente a Sergio Massa, se mostró dispuesto a acompañarlo en mayo pasado.

De todas maneras, a aquel dictamen se le incluirá un agregado presupuestario que reclamaron gobernadores dispuestos a adherir a la iniciativa. En concreto, como los distritos provinciales ya sancionaron sus respectivos presupuestos, la diferencia de los presupuestado para las políticas penales juveniles y lo que implique la implementación del régimen, se convenia con Nación.

En palabras de un diputado: “Si una provincia tenía 10 presupuestado en política penal juvenil y con la implementación le saldría 14, esos 4 los pone Nación”. Aun así, lo cierto es que el impacto fiscal de la iniciativa se desconoce. Pese al pedido de los diputados de la oposición, el oficialismo no giró la iniciativa a la Oficina de Presupuesto del Congreso para que haga la estimación.

Qué dice el nuevo régimen penal juvenil

A grandes rasgos, además de llevar de 16 a 14 la edad de imputabilidad, el texto establece un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del delito y medidas alternativas a la prisión, como servicios comunitarios, programas educativos, reparación del daño y tratamiento psicológico.

Asimismo, establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves y un sistema escalonado donde la privación de la libertad quedaba reservada para casos de alta gravedad, con alojamiento en institutos especializados sin contacto con adultos.

Además de Menem, participaron del encuentro Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici (LLA); Germán Martínez (Unión por la Patria); Gisela Scaglia (Provincias Unidas); Cristian Ritondo (PRO); Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) Alberto Arrua (Innovación Federal); Pamela Verasay (UCR); Miryam Bregman y Romina del Plá (FITU); Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal); Oscar Zago (MID); Claudio Alvarez (País Federal); Nancy Picón Martínez (Producción y trabajo); Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

Según pudo saber este medio, los principales detractores del cronograma planteado por Menem fueron Unión por la Patria y el FITU. En tanto, el lilito Maximiliano Ferraro pidió que “no los lleven a las patadas” con el tratamiento de las leyes.