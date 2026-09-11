A 25 años del atentado del 11-S: el show de drones y luces que recreó a las Torres Gemelas en Nueva York + Agregar ámbito en









La proyección contó con la participación de artistas, productores, familiares, supervivientes y personal de las fuerzas que trabajó ese día. Además, la cantidad de luces respondió al número de víctimas fatales para “reconocer la pérdida individual dentro de la historia".

El proyecto fue llamado “2977 luces sobre el puerto de Nueva York” en honor a la cantidad de víctimas. The West Australian

A unas horas de cumplirse 25 años del atentando del 11 de septiembre, la ciudad de Nueva York se volvió el escenario de un show homenaje para las víctimas de la tragedia. Organizado por sobrevivientes y familiares, el montaje contó con la colaboración de un estudio de diseño y un arquitecto para recrear a las míticas Torres Gemelas con 2977 luces.

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La proyección se desarrolló en la noche del miércoles y contó con la participación de artistas, productores, familiares, supervivientes y personal de las fuerzas que trabajó en la zona de lo que anteriormente era el World Trade Center, el complejo de edificios comerciales que fue derrumbado por el ataque en Manhattan.

A 25 años del atentado del 11-S: el show de drones y luces que recreó a las Torres Gemelas en Nueva York El proyecto fue llamado “2977 luces sobre el puerto de Nueva York”. “Ayudé a diseñar las 2977 luces para honrar a los inocentes y a nuestros 343 héroes del Departamento de Bomberos de Nueva York", manifestó el exbombero Tim Brown, según declaraciones que recogió PR Newswire.

Además destacó que lo hizo por sus compañeros Chris Blackwell de la Unidad de Rescate 3, Terry Hatton de la Unidad de Rescate 1 y Michael Lynch de la Unidad de Escalera 4: "Tres de las 2977 luces son de ellos”, resaltó. Por su parte, el director creativo y productor ejecutivo del proyecto Addison Mehr indicó que el propósito del evento “reconocer la pérdida individual dentro de la historia y la memoria colectiva del 11 de septiembre”. Y agregó: “Iluminamos el número exacto para honrar la memoria de cada persona”.

“Todos formamos parte de la misma comunidad. Somos neoyorquinos, siempre lo seremos, y no hay vuelta atrás. Con este gesto, vamos a despertar a la ciudad y recordarles cómo estábamos el 12 de septiembre, después de que el 11 de septiembre nos uniera a todos”, señaló el oficial Jim Smith, de la Policía de Nueva York.

La proyección contó con la participación de artistas, productores, familiares, supervivientes y personal de las fuerzas que trabajó en la zona de lo que anteriormente era el World Trade Center. El País En la exhibición, los drones se alzaron de forma programada y ordenada para ir reconstruyendo con luces las Torres Gemelas sobre el puerto de Nueva York. Una de las participantes del proyecto, Terry Strada, quien perdió a su esposo, Tom, declaró que el evento se realizó por “todas las almas hermosas” que se perdieron a causa del atentado. “Que estas luces eleven su memoria y le recuerden al mundo que, incluso en nuestros momentos más oscuros, su luz sigue brillando. Iluminar el cielo es recordarle a una nueva generación no solo todo lo que perdimos, sino también en quiénes nos convertimos después: una nación unida en el dolor, en el amor y en la determinación, que resurgió de las cenizas”, expresó. A 25 años del 11-S: por qué los atentados a las Torres Gemelas se viven de una manera diferente y cómo cambiaron a EEUU Cuando los aviones impactaron contra sus objetivos y las Torres Gemelas del World Trade Center se derrumbaron durante la mañana del 11 de septiembre de 2001, las consecuencias se extendieron mucho más allá de Nueva York, Pensilvania y Washington D.C. Los atentados alteraron la percepción de seguridad de los estadounidenses y provocaron una conmoción que atravesó a todo el país. No solamente sufrieron quienes perdieron familiares y amigos, sino que millones de desconocidos compartieron el duelo y el miedo ante un ataque que produjo un inesperado momento de unidad nacional.