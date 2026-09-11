Medicamentos gratis de PAMI en septiembre 2026: cuál es el nuevo tope de ingresos y quiénes pueden acceder

Conocé el límite de ingresos para acceder a medicamentos sin cargo en septiembre y las nuevas condiciones para solicitar el beneficio.

El subsidio social de PAMI permite solicitar hasta seis medicamentos sin cargo a los afiliados que cumplan con los requisitos vigentes.

La jubilación mínima quedó en $428.633,20 en septiembre de 2026 , tras la actualización mensual del 2,11%. Como consecuencia, también se modificó el límite de ingresos que utiliza PAMI para determinar quiénes pueden solicitar medicamentos sin cargo mediante el subsidio social.

Los afiliados que cumplan con las condiciones establecidas pueden solicitar hasta seis medicamentos sin cargo . Sin embargo, el acceso no depende únicamente de los ingresos: también se deben cumplir determinados requisitos relacionados con la cobertura de salud, los bienes registrados y la situación económica del hogar.

En septiembre de 2026 , el límite de ingresos para acceder al subsidio social de medicamentos quedó establecido en $642.949,80 mensuales . El monto surge de aplicar 1,5 veces el haber mínimo previsional vigente, que en este mes es de $428.633,20.

Los afiliados cuyos ingresos mensuales se encuentren por debajo de ese valor pueden solicitar la cobertura de medicamentos ambulatorios a través del programa. De todos modos, cumplir con el requisito económico no garantiza por sí solo la aprobación del beneficio.

Existe además una consideración especial para los hogares en los que el afiliado o uno de los integrantes convivientes cuenta con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) . En esos casos, el límite de ingresos se eleva hasta tres haberes mínimos previsionales.

Qué requisitos hay que cumplir para acceder a los medicamentos sin cargo

Además del límite de ingresos, PAMI establece una serie de condiciones patrimoniales y de cobertura médica. Entre ellas, el afiliado no debe estar afiliado simultáneamente a una medicina prepaga, ni ser propietario de más de un inmueble.

También se contempla la situación respecto de determinados bienes de alto valor. El solicitante no debe poseer aeronaves ni embarcaciones de lujo, mientras que tampoco puede tener un vehículo con menos de diez años de antigüedad, salvo la excepción prevista para hogares con CUD.

Otro de los criterios establecidos por el organismo es no ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena. PAMI evalúa estas condiciones para determinar si corresponde otorgar el subsidio social destinado a quienes no pueden afrontar el costo de sus tratamientos.

Cuántos medicamentos gratis se pueden solicitar y cómo funciona el beneficio

Los afiliados que cumplen con las condiciones pueden solicitar hasta seis medicamentos sin cargo mediante el subsidio social. La aprobación del pedido queda sujeta a la evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente.

El beneficio está destinado a medicamentos ambulatorios y requiere que el afiliado realice la solicitud correspondiente. Para iniciar la gestión, PAMI contempla la presentación de documentación como DNI, credencial de afiliación y receta electrónica, además de los elementos que puedan ser requeridos según cada caso.

El organismo también contempla situaciones particulares en las que una persona puede necesitar una evaluación específica. Por eso, quienes no encuadren inicialmente en alguno de los parámetros pueden consultar si corresponde una evaluación por razones sociales, que puede incluir un análisis de vulnerabilidad socio-sanitaria y documentación adicional.