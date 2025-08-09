Atentado del 11 de septiembre: estudios de ADN identificaron a tres nuevas víctimas







Son dos mujeres y un hombre. Su identificación fue posible a través de análisis avanzados de ADN, que trabajaron sobre restos genéticos.

El Memorial del 11 de septiembre recuerda a las víctimas del atentado.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, y el Jefe Médico forense distrital, Jason Graham, anunciaron el hallazgo de la identidad de tres víctimas del atentado que sufrieron las Torres Gemelas del World Trade Center, ocurrido el 11 de septiembre del 2001 y con alcance de 2.753 víctimas. Se trata de la primera identificación de muertos por ese hecho lo que va del año.

Los restos identificados corresponden a Ryan Fitzgerald, un comerciante financiero de 26 años oriundo de Floral Park, Nueva York; Barbara Keating, una ejecutiva jubilada de una organización sin fines de lucro de 72 años, nacida en Palm Springs, California; y otra mujer cuyo nombre y origen se mantuvo en reserva a pedido de su familia. Los restos de ambas mujeres fueron halladas en el 2001, mientras que en el caso de Fitzgerald ocurrió un año después.

Con estos hallazgos, se detectaron 1653 de las 2753 víctimas del atentado. “Con estas tres nuevas identificaciones, espero que demos un paso adelante para consolar a los familiares que aún sufren por ese día”, sostuvo el alcalde Adams, quien remarcó que “el dolor de perder a un ser querido en los ataques terroristas del 11 de septiembre resuena a lo largo de las décadas".

A partir de allí, se reiteró la aplicación de estudios genéticos de distintos fragmentos, cuyas técnicas fueron avanzando con el paso de los años para poder rastrear el código genético dañado por el fuego, la luz solar y las bacterias.

Así se llegó a una metodología de “análisis avanzados de ADN” para confirmar las identidades de los fallecidos, que incluyen tecnología de secuenciación más precisa. “Cada nueva identificación da testimonio de la promesa de la ciencia y el alcance sostenido a las familias a pesar del paso del tiempo. Continuamos este trabajo como nuestra forma de honrar a los caídos”, apuntó Jason Graham.