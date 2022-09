Aduana volteó una “megacautelar” por u$s128 millones para stockeo

La Aduana que dirige Guillermo Michel solicitó, en base a las irregularidades detectadas en el caso de Barpla SA -el de 39 SIMIs detectado ahora- que la Justicia revoque la cautelar otorgada desde el 2020 ya que no cumplía con uno de los requisitos por el que se otorga una medida excepcional en un proceso exprés basado en la verosimilitud del derecho supuestamente vulnerado y el peligro de la demora, vinculado con la urgencia. Si en dos años y tras sucesivas prórrogas no se había utilizado el monto autorizado, significaba que no existía tal peligro. Madariaga de Negre ni siquiera le dio traslado al reclamo de la Aduana.

La medida judicial solo quedó sin efecto una vez que Barpla anunció que desistía de ser beneficiaria. Fuentes del mercado indicaron que en mucho colaboró que sus operaciones de trading hubiesen quedado paralizadas, con embarques trabados, algo que la Aduana utiliza para fomentar la denominada percepción de riesgo, con el objetivo de desalentar este tipo de prácticas. Ante este escenario, Barpla SA desistió de la cautelar por escrito, le solicitó al juzgado que la deje sin efecto y que cobre las costas.

El cruce de sistemas informáticos para firmas que obtuvieron medidas cautelares en la Justicia para validar sus SIMI por fuera del procedimiento normal para autorizar importaciones de bienes con licencias no automáticas -anticipada por Ámbito- sacudió al mercado ante lo que supondría un bloqueo automático de sus operaciones y una eventual denuncia. Sigue llamando la atención que los casos que se suceden tengan siempre como epicentro el mismo juzgado que atiende casos contenciosos contra el fisco.