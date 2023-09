Argentina pide 'razonabilidad' y ratifica el cobro de peaje

En las últimas horas el conflicto por el cobro de peajes en la Hidrovía se agravó, luego de que el Gobierno argentino retuviera y no dejara circular una barcaza de bandera Paraguaya. A partir de esta situación, el canciller del país vecino, Rubén Ramírez, anunció que su país acudirá al Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del Mercado Común del Sur (Mercosur) para resolver esta controversia.

Ahora, tras la interdicción del buque paraguayo por no pagar el peaje, desde el Gobierno del presidente Santiago Peña advierten que “la medida contradice el Tratado de Asunción sobre libre comercio y navegación de los ríos” y agregan que no es la primera vez que se retiene una barcaza. Con este caso, ya suman tres los buques incautados por orden judicial ante la falta de pago del peaje aunque en los dos casos anteriores las empresas pagaron la deuda y dieron por terminado el conflicto.

En diálogo con Ámbito, Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación, explicó que “la Argentina viene invirtiendo desde hace 13 años en todo lo que es el dragado, el balizamiento, el mantenimiento de ese dragado y balizamiento del río. Hay muchas barcazas que tienen derrames, fundamentalmente barcazas extranjeras, y esto requiere que la Argentina haga planes de contingencia como sucedió el año pasado en Paso de los Libres, donde hubo un derrame muy importante de combustible por una barcaza paraguaya. Y de otros, esto no tiene que ver con la bandera de los buques, sino con el tipo de tráfico. Por eso hemos decidido que de Santa Fe al norte, así como de Santa Fe al océano hay reconocido un peaje desde el año 96. De Santa Fe al norte, hasta Confluencia, también se cobre un peaje porque se hacen obras”.

El ministro de Transporte de la Nación Argentina, explicó a Ámbito que “nosotros estamos firmes en esta posición porque son obras, porque es el Tesoro Argentino el que ha pagado las obras, el balizamiento, y nos parece que es algo razonable” por lo tanto “las barcazas, mayoritariamente de tráfico internacional, deban pagar un peaje por obras que se hacen, se acreditan, y que hoy son claramente conocidas”.

En cuanto a la “discriminación” que argumentó oportunamente el Gobierno paraguayo, Giuliano detalló que la navegación de los ríos se planteó en el marco del Tratado de Santa Cruz de la Sierra, pero en ningún momento la Argentina ha discriminado por bandera, ni lo hizo ni lo va a hacer, porque eso sí está fuera del tratado y no está en el espíritu ni en la voluntad de ninguno de nosotros, al contrario. Lo que sí hay es una distinción en razón del tipo de tráfico, el tráfico de cabotaje tiene un peaje que se cobra, y el tráfico internacional tiene un peaje que se paga en dólares. Como se paga el peaje hace desde el año 96 en el tramo Santa Fe - Océano. Creo que aquí hay una situación de tirantes, por supuesto de empresarios. Esto no es un problema del Estado, es un problema de empresarios que son dueños de barcazas y que no quieren pagar peaje en un río que está balizado y que está a su vez dragado por la Argentina.

Inversiones

“Tenemos que defender lo que la Argentina invirtió durante 13 años, no cobraremos retroactivamente un peso, ni un dólar, al contrario, esto hacia adelante, y nos parece que va a mejorar a todo, incluso el tráfico internacional, que va a tener mejores condiciones de navegación y mejores condiciones de seguridad”.

Según Giuliano, Paraguay en este tiempo ha generado la tercera flota del mundo en materia de marina mercante y es muy probable que esas barcazas tengan dueños y que entonces sean ellos quienes plantean esta cuestión tan fervorosamente. De todas maneras, vamos a llegar a un entendimiento. Esto creo que hay que ponerlo en el plano de la razonabilidad. El río nos une, sobre todo a los pueblos, el pueblo paraguayo, el pueblo argentino, son pueblos hermanos, amigos, leales, a veces esto debería también ser tenido en cuenta por sus representantes.

Bajo este panorama, la Cancillería del Paraguay anunció que pedirá a Brasil, país que ocupa la presidencia pro tempore del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, que adelante “de manera urgente” para la primera quincena de septiembre la reunión extraordinaria de ese organismo que vela por el funcionamiento de esa arteria fluvial.

A la reunión, prevista inicialmente para finales de este mes, están convocados Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, que firmaron en junio de 1992 el Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía.