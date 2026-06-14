El rally financiero ante la silenciosa destrucción del mercado interno: las dos caras de la economía argentina

Mientras los mercados celebraron la baja de la inflación y el rally de los activos financieros, la caída de la industria, el empleo formal privado y el consumo exponen una creciente brecha entre la economía financiera y la economía real.

Lo que se avecina para el próximo semestre dependerá de la capacidad de la política económica para tender un puente entre la euforia de Wall Street y la fatiga del mercado interno.

Los activos financieros festejan y la inflación cede, pero la caída industrial y la destrucción del empleo privado exponen una fractura macroeconómica de riesgo sistémico .

En la segunda semana de junio, la convergencia de los nuevos reportes del INDEC, el BCRA y el SIPA ha terminado por cristalizar una radiografía inquietante del modelo económico actual. Si uno observa exclusivamente los monitores de la mesa de dinero, la estabilización parece seguir avanzando: acumulación de reservas, compresión de spreads soberanos y una desinflación que perfora las expectativas del mercado . Sin embargo, al cruzar la frontera hacia la economía real, los indicadores de producción y empleo proyectan sombras de una recesión que se profundiza de manera asimétrica.

Esta divergencia no es un mero desfase temporal; es la manifestación de una economía que viaja a dos velocidades diametralmente opuestas , operando bajo un esquema de incentivos que premia la acumulación financiera y la inserción externa, mientras asfixia la agregación de valor doméstico.

Comprender la anatomía de esta divergencia exige abandonar la lectura superficial de los promedios y diseccionar las capas de los datos duros que la macroeconomía arrojó en los últimos días. Lo que se avecina para el próximo semestre dependerá de la capacidad de la política económica para tender un puente entre la euforia de Wall Street y la fatiga del mercado interno .

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La desinflación táctica y el límite de las anclas heterodoxas

El dato de inflación de mayo, que se ubicó en un 2,1% mensual, representa innegablemente un respiro en el frente nominal. La cifra no solo superó el pronóstico del 2,3% proyectado por el REM, sino que confirma el segundo mes consecutivo de desaceleración tras el 2,6% registrado en abril.

Sin embargo, la composición de esta desinflación requiere un escrutinio riguroso. El descenso del IPC no obedece exclusivamente a una contracción de la base monetaria o a una recomposición genuina de la demanda de dinero, sino que está apalancado en factores transitorios y exógenos: un menor ajuste en el cuadro tarifario y un virtual congelamiento en los precios de los combustibles y el precio de la carne.

Utilizar el rezago tarifario como ancla antiinflacionaria es una herramienta de cortísimo plazo que incuba inflación reprimida. Al postergar las correcciones de precios relativos, se logra un alivio estadístico en el IPC, pero se compromete la estructura de costos de los servicios públicos.

La fractura productiva: enclaves exportadores frente a la depresión doméstica

Los datos de actividad correspondientes a abril del INDEC exponen la tesis de la economía bifurcada con una nitidez abrumadora. Por un lado, el sector de bienes transables con ventajas comparativas, como la Minería, registró un crecimiento del 0,7% mensual y 9,5% interanual.

Por otro lado, los sectores intensivos en mano de obra y dependientes de la demanda interna experimentaron contracciones severas: la Construcción se desplomó un 4% mensual y 2,8% interanual, mientras que la Industria Manufacturera retrocedió un 2,8% mensual y 2,1% interanual.

El problema subyacente es la bajísima elasticidad y capilaridad de estos sectores sobre el resto del tejido productivo. La minería y la energía operan en gran medida como economías de enclave; su "efecto derrame" es inherentemente limitado. En contraposición, la construcción y la industria manufacturera sufren el colapso del crédito comercial y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

El drenaje sociolaboral y la dinámica regresiva del ajuste

El correlato social de esta parálisis industrial quedó evidenciado en el último informe del SIPA correspondiente a marzo. Lejos de estabilizarse, el mercado laboral muestra una destrucción activa de empleo formal.

La serie desestacionalizada arrojó una pérdida de 27.500 puestos (-0,2%), mientras que la serie original expone una baja interanual de 40.800 posiciones (-0,3%).

La herida es aún más profunda en el núcleo duro de la economía productiva: el sector privado asalariado perdió 7.600 empleos en un solo mes y acumula una sangría de 96.600 puestos frente a marzo de 2025.

Haber retrocedido a los niveles de empleo privado más bajos desde mayo de 2022 confirma una dinámica netamente regresiva. Cuando el ajuste macroeconómico se canaliza a través de la liquidación de empleo formal en lugar de la mejora en la productividad, el impacto distributivo erosiona la base misma del consumo.





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La euforia de los activos frente a la fatiga tributaria

En agudo contraste con el sector real, la arquitectura financiera exhibió una semana que en la jerga de Wall Street calificaría de bullish.

El Banco Central extendió su racha compradora incorporando u$s436 millones a sus reservas. El mercado de deuda soberana celebró el upgrade de calificación crediticia por parte de S&P, comprimiendo el Riesgo País desde los 499 puntos básicos hasta los 437 pb. Con un tipo de cambio estabilizado, el Merval en dólares trepó hasta los 2.247 puntos.

Sin embargo, esta bonanza de los activos financieros esconde una vulnerabilidad estructural en los flujos del Tesoro: la recaudación de los impuestos asociados directamente a la actividad económica, como el IVA interno y el Impuesto al Cheque, cayó un 3,7% en términos reales el mes pasado.

El dilema de política: la cuenta regresiva hacia el calendario electoral

La tesis de que el dinamismo de los sectores exportadores será suficiente para empujar al resto de la economía a través de un "efecto arrastre" peca de un optimismo que los datos actuales refutan.

La bonanza financiera y la pax cambiaria necesitan imperiosamente anclarse en la economía real para sostenerse en el tiempo. El crédito, que en un escenario de compresión de tasas debería actuar como un amortiguador y catalizar un proceso de crowding-in hacia el sector privado, aún no logra compensar la parálisis de las ventas domésticas.

De cara al próximo año, la macroeconomía argentina entrará en la tradicional zona de turbulencia que caracteriza a sus ciclos electorales. La incertidumbre política, combinada con un mercado laboral deteriorado, tiene el potencial de desestabilizar rápidamente la actual arquitectura nominal.

El verdadero dilema para el equipo económico en los próximos seis meses será cómo transicionar desde un modelo de estabilización basado en la contracción de ingresos y el atraso relativo, hacia un esquema de crecimiento de base amplia.

Es virtualmente imposible que la exuberancia del sector financiero se mantenga estoica si la pata fundamental de la demanda interna continúa fracturada. El mercado puede celebrar la liquidez y las compras del BCRA en el corto plazo, pero si el sector productivo no encuentra un piso de recuperación inmediato, la brecha entre el país financiero y el país real dejará de ser una simple estadística del INDEC para convertirse en un riesgo sistémico ineludible.

Economista