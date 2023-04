Sin lluvias, comenzó la cuenta regresiva para el trigo

La sequía no terminó. La frase se repite una y otra vez en el diálogo cotidiano entre quienes todavía no salen de su asombro ante la desastrosa cosecha gruesa que semana tras semana achica a nivel productivo. Pasan los días y las lluvias abundantes no aparecen. Según la zona en la que se ponga el ojo, se necesitan entre 100 y 200 milímetros de agua para comenzar con la siembra de trigo, aunque las regiones más apremiadas por la falta de agua son las que tienen la fecha de siembra más próxima en el calendario.