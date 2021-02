La nueva tarifa para el transporte de cargas se definirá sin los autoconvocados

En las últimas horas el gobierno nacional llamó a los transportistas que no tienen una representación gremial a participar de una mesa de diálogo, en la que podrán exponer sus reclamos y al mismo tiempo buscarán diseñar una posible solución -que no será inmediata- para que los pequeños empresarios del sector que no se sienten representados por las entidades gremiales, puedan permanecer en el negocio del autotransporte.

Del encuentro participarán Santiago Carlucci, representante de los Transportistas Unidos de Argentina (TUDA) y Carlos Geneiro, titular de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNTRA), quienes aseguran representar a más de 3 millones de transportistas independientes, un número significativamente mayor a los 120 mil que aducen agrupar las cámaras empresarias.

Esta situación se da en medio de un nuevo aumento del combustible por parte de YPF, que ya llega al 6% sólo en el primer mes del año. Por éste y otros motivos, los empresarios aseguran que la tarifa ya está licuada y que con los costos actuales no se puede mantener un camión en la ruta.

La semana pasada, el presidente de la cámara baja, Sergio Massa, recibió a los representantes de los transportistas que -al día de hoy- hace más de dos semanas que mantienen la protesta que en un principio afectó a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires pero que ahora sólo genera fuertes inconvenientes en en el sur bonaerense, más precisamente en las terminales portuarias de Bahía Blanca y de Necochea /Quequén.

Según el Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca desde el 19 y hasta el 27 de enero la entrada de camiones a esa terminal cayó en un 94%, pasando de 6.313 a 388 unidades, lo que representa unas 177.750 toneladas menos. La comparación se realizó con la última semana de operatoria normal, que fue la del 12 al 18 de enero. Durante esos días se embarcaron 158.932 toneladas de granos, un 54% menos en relación a la última semana de operaciones en el puerto. Las pérdidas son elocuentes ya que los buques que esperan cargar deberían transportar 276.100 toneladas, valuadas en 76 millones de dólares.

Por ahora los autoconvocados se mantendrán a la vera de la ruta, continuarán en estado de alerta permanente y esperarán el nuevo encuentro con el gobierno que se llevaría a cabo hacia fin de esta semana. Al mismo tiempo, el gobierno dialoga con las entidades que tienen representación gremial y con ellas discutirá la nueva tarifa de referencia para el transporte de cargas que tomaría la última tabla vigente y sumaría un porcentaje cercano al de la inflación anual relevada por el INDEC.

Cada vez falta menos para la llegada de la cosecha gruesa, que se espera demande el traslado de cerca de 100 millones de toneladas. Son poco menos de 3 millones de viajes que se hacen en camión y que se suman a los 270 mil vagones que también transportan granos. Nadie quiere problemas en las rutas para cuando llegue ese momento, por eso el viernes último se reunieron los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; de Seguridad, Sabina Frederic y de Transporte, Mario Meoni con el objetivo de avanzar en la implementación del Operativo de Seguridad en Ruta de la Cosecha 2021 que tiene como finalidad “garantizar la libre circulación y la seguridad de las producciones agropecuarias en el país”.