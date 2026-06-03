Los costos del transporte de cargas aumentaron 1,91% en mayo y desaceleraron tras el salto de marzo

El Índice de Costos del Transporte de FADEEAC mostró una suba menor a la de abril y muy por debajo del pico registrado en marzo. Sin embargo, el acumulado de 2026 ya alcanza el 20% y el incremento interanual llegó al 48%.

El Índice de Costos del Transporte de FADEEAC registró 1,91% en mayo, desacelerando tras picos de marzo.

El Índice de Costos del Transporte (ICT) registró en mayo un incremento de 1,91% , según el relevamiento de FADEEAC auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA . Aunque el indicador volvió a desacelerarse respecto de abril y marzo, el sector continúa enfrentando fuertes presiones por costos, actividad e infraestructura.

El aumento de mayo se ubicó por debajo del 2,42% de abril y muy lejos del 10,15% de marzo , la mayor variación observada en los últimos dos años. Parte de esa moderación estuvo vinculada a la extensión por otros 45 días del esquema conocido como "buffer" de YPF , que mantiene congelado el precio de referencia de los combustibles y ayuda a contener uno de los principales costos de la actividad.

De todos modos, el panorama anual sigue mostrando fuertes incrementos. Entre enero y mayo, el ICT acumuló una suba de 20% , muy por encima del 11,2% registrado en el mismo período de 2025 . En la comparación interanual, el aumento alcanzó el 48% , consolidando un escenario de elevados costos operativos para las empresas de transporte de cargas.

La mayor variación del mes correspondió a Gastos Generales , que avanzó 11% , impulsado principalmente por los incrementos en los costos de energía eléctrica y otros servicios vinculados a la operación.

Detrás se ubicaron Material Rodante (+2,23%) , Reparaciones (+1,79%) y Personal (Conducción) (+1,7%) , este último afectado por la entrada en vigencia de la tercera cuota del acuerdo salarial previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

El rubro Reparaciones continuó reflejando el impacto del deterioro de rutas y caminos, una situación que incrementa los costos de mantenimiento y funcionamiento de las unidades.

Por su parte, el Combustible, el componente de mayor peso dentro de la estructura de costos del sector, registró una suba de 1,67%. Aunque el esquema de estabilización de precios ayudó a moderar los aumentos, el segmento mayorista volvió a mostrar incrementos por encima del promedio.

Además, volvió a postergarse la actualización plena de los impuestos a los combustibles mediante los decretos 302/26 y 405/26. El diferimiento, vigente desde mayo de 2024, seguirá durante junio y suma incertidumbre sobre la evolución futura de los costos.

Completaron las subas del mes Neumáticos (+0,54%), Peajes (+0,18%) y Costo Financiero (+0,18%), mientras que Lubricantes, Seguros y Patentes y Tasas permanecieron sin cambios.

El peso del combustible y el deterioro de la infraestructura

Más allá de la desaceleración observada durante abril y mayo, desde el sector advierten que el escenario sigue siendo complejo. El gasoil acumula una suba cercana al 33% en lo que va de 2026, manteniendo una incidencia decisiva sobre la estructura de costos del transporte de cargas.

A esto se suman señales de menor dinamismo económico, que impactan sobre los niveles de actividad, y el deterioro sostenido de la infraestructura vial, una problemática que continúa elevando los costos logísticos y afectando la competitividad de las empresas del sector.