Ajuste fiscal: el Gobierno anunció un superávit financiero de $478.613 millones en mayo

La cartera que conduce Luis Caputo informó un saldo primario favorable de $1,92 billones. En mayo cayeron los ingresos el 4,1% mientras que el gasto bajó 2,1% Los detalles.

El Ministerio de Economía informó este miércoles que, durante mayo, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal financiero por $478.613 millones.

El Ministerio de Economía informó este miércoles que, durante mayo, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal financiero por $478.613 millones . El resultado es producto de un saldo primario favorable de $1,92 billones y de un pago de intereses de deuda por $1,45 billones.

Así, el SPN acumuló en los primeros cinco meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,7% del PIB).

Los ingresos totales en el mes alcanzaron los $14.531.657 millones (+27,8% i.a.). En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de 30% interanual explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Ganancias (72,5%). En tanto, los Derechos de exportación continuaron cayendo (-17,4% i.a.).

Durante mayo, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $12.607.290 millones (+30,3% i.a.). En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $8.381.418 millones (+33,2%). Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.618.197 millones (+26,9% i.a.).

Las transferencias corrientes alcanzaron los $4.494.895,5 millones (+2,4%). Aquellas correspondientes al sector público realizadas en mayo alcanzaron los $1.077.370,3 millones (+47,4%) producto del incremento en las correspondientes a universidades del 89,1% interanual.

Los subsidios económicos se incrementaron en $784.178 millones (+6.8%), compuesto fundamentalmente por los $523.417 millones en energía y $258.687 millones en transporte, en tanto que el gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, nivel similar al del mes previo.

Por último, durante mayo se registró la transferencia de utilidades del BCRA por los resultados del año 2025, las que se ubicaron en $24.400.000 millones, las cuales se destinaron principalmente a la reducción de la deuda del Tesoro con dicha institución.

La ayuda del Impuesto a las Ganancias

Es de recordar que en mayo se produjo una pausa en la caída de la recaudación de impuestos por parte del Gobierno nacional tras 9 meses de resultado negativo. En el quinto mes los ingresos del fisco crecieron 1,7% en términos reales, lo que se debió específicamente a la mejora del Impuesto a las Ganancias. Es que en ese mes se produjo el vencimiento de sociedades. Los ingresos de ese impuesto en particular crecieron 26%. En cambio, el IVA bajó un 10%.

No es de descartar que los ingresos se hayan vuelto a deteriorar en junio, lo que obligará al Gobierno a insistir con el recorte de gastos. En abril se había quebrado la regla de oro de la política para preservar el ancla fiscal: los ingresos cayeron 2,1%, mientras que los gastos subieron 1,6%.

La pérdida de recursos obedece más que nada a que la actividad económica sigue débil, concentrada en algunos sectores como la minería y la energía, mientras que la industria y el comercio, que movilizan el consumo interno, siguen retrasados. A ello se debe sumar que el gobierno está perdiendo recursos debido a decisiones de política fiscal como fue la reducción de retenciones al las exportaciones agropecuarias.

Se cumplieron las metas fiscales con el FMI

De acuerdo con la última revisión del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) , el gobierno argentino tiene que conseguir un superávit primario de $6,86 billones en junio. Esa cifra es $1,6 billones mas baja que la acordada en la primera revisión. En mayo ya se habría conseguido porque se sumaron $6,98 billones. No obstante hay que tener en cuenta el pago de los aguinaldos que afecta el resultado en junio y en diciembre.



Como la meta anual que quedó ahora es de $16,26 billones ,en los próximos siete meses el gobierno tiene que sumar un superávit de $9,28 billones, lo que lo va a obligar a profundizar el recorte de gastos si no se recuperan los ingresos en la segunda parte del año.

¿Se volvió a cumplir la regla del gobierno en mayo?

Según señala el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 4,1%. Esto obedece a que los ingresos tributarios tuvieron un descenso en términos reales del 2,4% y los no tributarios bajaron un 22,5% real interanual.

Por otro lado, señala que "el gasto primario, por su parte, registró una caída real interanual del 2,2%". "Como resultado, el superávit primario de mayo 2025 de $2.260.235 millones en pesos constantes de mayo 2026, se transformó en un superávit primario de $1.924.367 millones (baja real del 14,9%)", dice la consultora.

Es de recordar que en abril había subido los gastos 1,6% y los ingresos totales habían bajado 2,1%. Si bien en mayo eso se corrigió y bajaron los dos, la regla de política del gobierno indica que los gastos deberían haber bajando en la misma proporción que los ingresos.

El IARAF plantea además que "el gasto en intereses (excluyendo el pago de intereses capitalizados registrados por debajo de la línea) subió 4,9% en términos reales interanuales".

El informe indica que "el superávit financiero de $881.925 millones de mayo de 2025 a valor actual se transformó en un superávit de $478.613 millones en mayo de 2026, determinando una baja real interanual del 45,7%".