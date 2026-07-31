La Caja de Jubilaciones de Córdoba lanzó nuevas propuestas para los beneficiarios: cómo anotarse

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba continúa incorporando actividades para sus beneficiarios a través de El Illia , el espacio destinado a promover la formación, el bienestar y la participación de las personas mayores.

Durante agosto habrá dos propuestas presenciales orientadas a intereses diferentes. Una apunta a que los participantes ganen mayor confianza en el manejo del teléfono celular y la otra está enfocada en quienes disfrutan de la literatura y quieren aprender técnicas de narración oral.

Ambas iniciativas son gratuitas, se desarrollarán en la ciudad de Córdoba y requieren inscripción previa mediante un formulario online . Como suele ocurrir con este tipo de actividades, los cupos pueden ser limitados, por lo que conviene anotarse con anticipación.

Cada vez más trámites, consultas y comunicaciones pasan por el teléfono celular. Desde enviar un mensaje hasta realizar una videollamada o buscar información en internet, muchas tareas cotidianas dependen de contar con herramientas digitales básicas .

Con ese objetivo, El Illia organizó un seminario de alfabetización digital pensado para que los asistentes aprendan a manejar su celular con mayor autonomía y seguridad. La propuesta busca que los participantes puedan aprovechar el dispositivo para mantenerse en contacto con familiares y amigos , acceder a información, entretenerse y seguir incorporando conocimientos tecnológicos.

El curso tendrá dos encuentros presenciales, programados para los días 7 y 14 de agosto, a las 13:30, en el Aula 4 de la sede Illia Córdoba. Para participar, el proceso de inscripción es sencillo:

Completar el formulario online habilitado por la organización

habilitado por la organización Esperar la confirmación correspondiente

Asistir los días del seminario con el teléfono celular cargado para realizar las prácticas propuestas

Uno de los requisitos destacados por la organización es que cada participante lleve su propio celular con batería suficiente, ya que gran parte de la actividad consistirá en ejercicios prácticos realizados durante la clase. Esa modalidad permite resolver dudas en el momento y practicar directamente sobre el dispositivo de uso cotidiano.

Las propuestas forman parte de la agenda de capacitación destinada a quienes participan de El Illia. Magnific

Paso a paso: cómo inscribirse al seminario de Narración de Cuentos

La segunda propuesta está dirigida a quienes disfrutan de leer, contar historias o compartir relatos con otras personas. En este caso, El Illia ofrecerá un seminario de Narración de Cuentos, una actividad orientada a desarrollar recursos de expresión oral.

Durante los encuentros, los participantes incorporarán técnicas de narración oral para dar vida a cuentos, fábulas y leyendas. El objetivo es aprender a transmitir las historias con mayor fluidez, captar la atención del público y enriquecer la forma de comunicar cada relato.

Según informó la institución, el seminario también se desarrollará en dos encuentros, previstos para los días 7 y 14 de agosto, aunque en un horario diferente al de alfabetización digital: de 16 a 18, también en el Aula 4 de la sede Córdoba. La inscripción sigue un procedimiento similar al del resto de las actividades organizadas por El Illia:

Ingresar al formulario de inscripción publicado por la institución

Completar los datos personales solicitados

Enviar la solicitud

Esperar la confirmación para asistir a los encuentros

Las dos propuestas reflejan la diversidad de actividades que impulsa El Illia para las personas mayores. Mientras una apuesta por fortalecer las habilidades digitales necesarias para desenvolverse en la vida cotidiana, la otra propone un espacio donde la literatura, la creatividad y la expresión oral son las protagonistas.