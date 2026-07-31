La actividad manufacturera de China cae en julio por primera vez desde febrero + Agregar ámbito en









El índice de gerentes de compras (PMI) manufacturero oficial cayó a 49.2 en julio desde 50.3 en junio, menor a las previsiones del mercado. Las cifras evidencian la presión creciente sobre la segunda economía del mundo.

Industria manufacturera: El PMI retrocedió en julio a 49.2 puntos, marcando una contracción.

La industria manufacturera china retrocedió en julio, incapaz de mantener el impulso del mes previo y afectada por la entrada en la temporada baja habitual del sector, de acuerdo con datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística.

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El índice de gerentes de compras (PMI) manufacturero oficial cayó a 49.2 en julio desde 50.3 en junio, por debajo de las expectativas de los economistas de 50.1, y marcando la primera contracción desde febrero de 2026, según datos publicados el viernes por la Oficina Nacional de Estadísticas.

Cabe precisar que una lectura por encima de los 50 puntos indica que la actividad empresarial se expandió respecto al mes anterior, mientras que por el contrario una lectura por debajo de 50 señala contracción.

El detalle El PMI no manufacturero, que mide la actividad en los sectores de servicios y construcción, cayó a 49.0 desde 50.2, por debajo del pronóstico de 50.0.

Por su parte, el PMI compuesto, que combina manufactura y servicios, descendió a 49.3 desde 50.6.

Sectores afectados: El PMI no manufacturero y el compuesto también registraron caídas en la actividad. Las cifras evidencian la presión creciente sobre la segunda economía del mundo, tras la desaceleración del crecimiento del segundo trimestre a su ritmo más flojo en más de tres años. La debilidad del consumo de los hogares, el prolongado ajuste inmobiliario y la baja confianza empresarial continúan frenando la demanda interna, opacando el dinamismo de las exportaciones y la manufactura de alta tecnología. Cabe subrayar que es una posibilidad alta que, con los datos más débiles de lo esperado, se refuercen las expectativas de que Pekín mantendrá un apoyo de política focalizado para impulsar el crecimiento.

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