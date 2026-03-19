Superávit fiscal más desafiante: el recorte del gasto público y las privatizaciones, los dos ejes para sostenerlo

Mantener en orden las cuentas fiscales se vuelve más desafiante de cara a los próximos meses, teniendo en cuenta que durante febrero gran parte del resultado dependió de los ingresos extraordinarios.

Si bien el Gobierno ratificó el compromiso de alcanzar un superávit primario equivalente al 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026 , el panorama para los próximos meses se vuelve más desafiante, teniendo en cuenta que durante febrero gran parte del resultado dependió de los ingresos extraordinarios. Es así que, con la caída de los ingresos tributarios en términos reales, el gasto público pasa a ser la principal variable de ajuste . Frente a este escenario, economistas analizan por donde podría ir el recorte y cómo será el impacto en inflación y actividad.

Cabe resaltar que los últimos datos indicaron que, en febrero, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1,4 billones y un superávit financiero de $0,1 billones. "El Gobierno recortó el gasto al ritmo de la caída en los ingresos; el gasto primario representó el 14,2% del PBI en los últimos 12 meses, mínimo desde junio de 2007" , revelaron desde Facimex. Además, la entidad subrayó que el gasto primario cayó 8,8% interanual real y 3,4% mensual.

Por su parte, en CEPEC también advirtieron del delicado equilibrio que suponen las cuentas fiscales. "Si bien se mantiene el superávit, los datos muestran una fuerte dependencia de ingresos extraordinarios : sin estos, el resultado primario y financiero se reduciría significativamente, en un contexto donde los ingresos tributarios caen en términos reales y el ajuste del gasto sigue siendo el principal sostén del equilibrio" .

En charla con Ámbito , Claudio Caprarulo , economista y director de Analytica , se concentró en analizar la caída de los ingresos, que "está explicada en parte por la baja que hizo el Gobierno sobre ciertos impuestos, como por ejemplo bienes personales, y también por la caída en el nivel de actividad". Para adelante sostuvo que "el comienzo de la liquidación de la cosecha gruesa y la actualización desde marzo en el impuesto a los combustibles pueden generar una mejora en la recaudación transitoriamente ".

"El mes bajo análisis deja una señal menos favorable del lado de los recursos: la recaudación tributaria continúa en terreno negativo en términos reales (-8,8% a/a real). Si esta dinámica persistiera, el cumplimiento de la meta descansaría en mayor medida sobre el control del gasto, dada la ausencia de margen para recomponer ingresos mediante aumentos de impuestos", revelaron desde ACM .

Desde allí también indicaron que el programa de privatizaciones impulsado por el Gobierno, que ya incluyó activos como las centrales hidroeléctricas del Comahue y potencialmente empresas públicas como AySA, entre otras, aparece como "una fuente alternativa de ingresos extraordinarios que podría contribuir a sostener el resultado fiscal en el corto plazo".

Qué partidas podría achicar el Gobierno y cómo puede impactar en la inflación

En charla con Ámbito, Matías Rajnerman, jefe de Macroeconomía del Banco de la Provincia de Buenos Aires, expresó que, si bien en la primera parte de la gestión de Javier Milei la consolidación de las cuentas públicas fue importante para ordenar el frente de pesos, bajar la la inflación y anclar expectativas, en la actualidad lo que se empieza a ver es una colisión entre mantener el orden de las cuentas públicas y la inflación.

Y esta dicotomía, plantea Rajnerman, llega de la mano de las tarifas. "Con la suba del precio del petróleo de la primera parte del año, el Gobierno debería actualizar bastante más que lo previsto el costo de las boletas para que no aumente el gasto en subsidios económicos y de esa manera mantener el resultado fiscal", advirtió.

"Si bien es cierto que la suba de retenciones de la semana pasada podría ayudar un poco, no alcanza para compensar el aumento del del gasto", expresó el experto y se preguntó qué otras partidas podría recortar Economía, contemplando que más de la mitad del gasto se concentra en jubilaciones y pensiones. "Las prestaciones sociales, aumentan de manera automática", acotó.

Por otro lado, también detalló que las partidas que sostuvieron el ajuste inicial, como los gastos de capital y las transferencias a las provincias, ya se encuentran en niveles históricamente bajos. "Aún cuando estas se lleven a cero, el cambio sobre el resultado fiscal sería marginal, ya que el grueso del ajuste en esas áreas ya se ejecutó" explicó. En la misma línea, Rajnerman descarta que un nuevo recorte en los gastos de funcionamiento del Estado pueda mover la aguja del sector público, dado que se trata de partidas que hoy representan una porción mínima del presupuesto total.

"Una opción sería ajustar las prestaciones sociales, algo que parece inviable por la rigidez de la fórmula de movilidad automática; la otra alternativa es acelerar la suba de tarifas", concluyó Rajnerman. Sin embargo, esta última vía presenta un costo alto para la gestión de Luis Caputo, ya que una corrección agresiva de los precios regulados entraría en colisión directa con el objetivo prioritario de mantener la inflación en un sendero de desaceleración.