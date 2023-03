Al borde del volcán: un vértigo que competirá por el Oscar

La inclusión en Disney+ de señales como National Geographic permite ver grandes documentales que, de otra forma, sólo rara vez aparecerían en los cines o en canales de cable como NatGeo. Ver un largometraje documental nominado al Oscar antes de la ceremonia era antes imposible, pero ya no lo es. Pero, más allá de que gane o no un Oscar el domingo próximo, esta excelente película se ocupa no sólo de la pasión por la ciencia, sino también por el peligro, sostenida por un amor que impulsa a los protagonistas al riesgo al que se acercan más en cada nueva investigación sobre los volcanes en actividad más espectaculares y potencialmente catastróficos- Por eso el titulo original “Fire of Love” (literalmente “fuego de amor”) es más apropiado, ya que esta pareja de temerarios volcánicos, Katia y Maurice Kraft, literalmente incendia el fuego de su romance al calor de la lava del Mauna Loa y otros volcanes legendarios.