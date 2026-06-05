Último adiós al Indio Solari: analizan el estadio de Racing para la despedida

La familia consultó en varios estadios de fútbol y espacios de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Tras el rechazo del Gobierno para organizarlo en el Congreso de la Nación, la alternativa más viable podría ser el club de Avellaneda.

La noticia de la muerte del Indio Solari sigue conmoviendo al país. En Plaza de Mayo y otros puntos del país se congregan miles de personas para despedirlo, mientras esperan definiciones sobre el último adiós al músico, que públicamente fue anunciado para este sábado 6 de junio . Según pudo saber Ámbito , la familia decidió que, por el momento, la despedida se realice en la intimidad de su casa de Parque Leloir , junto a sus allegados más cercanos.

De todos modos, hasta ahora la última comunicación pública del entorno del músico sostiene que la despedida tendrá lugar este sábado 6 de junio , aunque todavía sin horario ni lugar confirmado. En ese mensaje, además, habían aclarado que no se realizará en Parque Leloir .

Antes de esa definición, entre las opciones que se analizaban aparecía la posibilidad de realizarlo en la cancha de Racing , según le confirmaron a Ámbito fuentes del club. En ese estadio tocaron Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 1998 , un antecedente que volvía simbólica la alternativa de Avellaneda .

De acuerdo con la información obtenida por este medio, además de la cancha de Racing , fueron sondeados otros estadios y espacios con capacidad para recibir una convocatoria masiva. Entre las opciones aparecen Boca , Huracán , Tecnópolis y el Estadio Único de La Plata , aunque este último no podría utilizarse porque actualmente se encuentra en obra.

redondos-e1702670141406 Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tocaron en el estadio de Racing en 1998, uno de los antecedentes que vuelve simbólica la posible despedida en Avellaneda.

En paralelo, desde la Provincia de Buenos Aires pusieron a disposición distintos lugares para realizar el último adiós. Entre las alternativas ofrecidas figuran la Gobernación y la Legislatura bonaerense, además de otros espacios en La Plata y en diferentes puntos del territorio provincial. Por ahora, todas esas opciones quedaron en pausa a la espera de una eventual nueva comunicación de la familia.

Martín Menem confirmó que el velatorio no se realizará en el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, despidió este viernes a Carlos "Indio" Solari. Ante las dudas sobre el velatorio y las versiones que indicaban que podía llegar a realizarse en el Congreso, el riojano lo descartó por cuestiones de seguridad.

"Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional", dijo en un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que también se dirigió a las personas más cercanas y allegadas del cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", expresó.

En cuanto al último adiós, se refirió a la posibilidad de que se lleve a cabo en el Parlamento nacional. "Se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", señaló.

De todas maneras, aseguró que el Gobierno se encuentra a disposición de la familia "para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina". Un espacio en el que se pueda garantizar "todas las condiciones de seguridad necesarias" para realizar "una despedida acorde a su legado". "Que en paz descanse", cerró.